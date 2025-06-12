McDonald’s Indonesia Hadirkan Taste of Japan dengan Sentuhan Visual Anime Animator Lokal

Associate Director of Marketing McDonald’s Indonesia Caroline Kurniadjaja bersama Animator lokal Martin Yap menunjukkan Beef Yakiniku Tamago Burger yang kembali hadir pada 2025. (Foto: dok McDonald's Indonesia)

JAKARTA – McDonald’s Indonesia kembali menghadirkan program Taste of Japan yang menawarkan beragam pilihan menu dengan paduan cita rasa Jepang yang autentik dan menggugah selera untuk menjawab kerinduan dan antusiasme para penggemar.

McDonald’s Indonesia ingin mengajak seluruh keluarga Indonesia, khususnya para pencinta budaya Jepang dan penggemar Taste of Japan, untuk #YangPentingNgertiEnaknya kelezatan khas kuliner Jepang tanpa perlu jauh-jauh ke Negeri Sakura, cukup dengan mengunjungi restoran McDonald’s Indonesia terdekat. Terakhir hadir pada 2023, menu seasonal ini tetap menjadi favorit banyak pelanggan dan selalu dinantikan kehadirannya.

Associate Director of Marketing McDonald’s Indonesia Caroline Kurniadjaja mengatakan, antusiasme dan respons positif masyarakat terhadap Yakiniku Burger, menu favorit yang hadir pertama kali di kampanye Taste of Japan pada 2020, ditambah dengan tingginya permintaan dari pelanggan setia menjadi alasan utama kami untuk kembali menghadirkan menu ikonik bercita rasa autentik ini di 2025.

“Kami ingin masyarakat Indonesia, utamanya para pelanggan setia kami dan penggemar kuliner Jepang, merasakan pengalaman kuliner unik yang kami tawarkan. Ini sejalan dengan komitmen dari McDonald's Indonesia untuk menyajikan hidangan berkualitas yang menggugah selera, memastikan bahwa siapa pun bisa ‘ngerti enaknya’ sejak gigitan pertama,” ujarnya.

Tahun ini, menu Taste of Japan hadir dengan membawa tiga varian Yakiniku Burger favorit. Pertama, Beef Yakiniku Tamago Burger yang memadukan daging sapi asli dengan telur yang nikmat. Kedua, Spicy Chicken Yakiniku Burger yang menyuguhkan sensasi pedas menggoda dari daging paha ayam renyah. Ketiga, Fish Fillet Yakiniku Burger yang menawarkan fillet ikan yang lembut. Ketiga burger ini disempurnakan dengan tambahan nori (rumput laut), irisan kol segar, dan saus yakiniku yang nikmat, kemudian disajikan dalam setangkup roti lembut.

Selain burger, untuk melengkapi pengalaman bersantap, pelanggan juga dapat menikmati Red Skin Fries, kentang goreng renyah berbalut bumbu spesial gurih dengan warna kemerahan yang menggugah selera. Tidak ketinggalan, berbagai pilihan dessert dengan cita rasa teh hijau (matcha) khas Jepang yang unik juga tersedia, seperti Matcha Sakura Pink Waffle Cone, Matcha Top, dan minuman eksklusif dari McCafé, yaitu Iced Café Matcha Fusion.

Kolaborasi Visual Bergaya Anime Karya Talenta Lokal