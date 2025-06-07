Kehebohan Tradisi Arak-arakan Puluhan Hewan Kurban di Malang

RIBUAN orang tumpah ruah memperingati tradisi arak-arakan hewan kurban di Kota Malang. Tradisi arak-arakan hewan kurban ini menjadi bagian dari peringatan Hari Raya Idul Adha, setiap tahunnya di Kota Malang.

Ribuan orang dari yang berusia muda hingga tua sudah bersiap sejak Sabtu pagi (7/6/2025), lengkap dengan hewan kurban berupa sapi dan kambing. Mereka mengarak hewan kurban sebelum dilakukan pemotongan, pada Sabtu.

Selama proses arak - arakan, warga juga membawa banner besar bertuliskan 'Glorious Celebration' hingga 'Black Event', yang merupakan nama event arak-arakan hewan kurban ini.

(Arak-arakan menyita perhatian publik dan menjadi hiburan tersendiri di saat Liburan Idul Adha. Foto: Okezone)

Proses arak-arakan diawali dari kawasan RW 6 Kelurahan Sukoharjo, Klojen, Kota Malang, mulai dari Jalan Prof. Muhammad Yamin tepatnya di sekitar Masjid Noor, memutari kawasan selatan Pasar Besar, Jalan Laksda Martadinata, hingga menempuh rute 1,5 kilometer. Di arak-arakan itu, warga juga menyalakan flare dan bom smoke layaknya menonton sebuah pertandingan sepakbola.

Koordinator event Black Embek Dzikri Rathomy Eky menuturkan, tradisi arak-arakan hewan kurban ini sudah muncul sejak tahun 1980-an. Dimana saat itu para sesepuh kampung menginisiasi hal itu untuk menarik generasi muda ikut kegiatan keagamaan, seperti pemotongan hewan kurban.

"Jadi awal mulanya dari sesepuh Kidul Pasar sejak tahun 80-an, jadi kita hanya meneruskan saja. Jadi agar pemuda lebih giat ikut kegiatan keagamaan," kata Dzikri Rathomy, kepada wartawan.