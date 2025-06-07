Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Kehebohan Tradisi Arak-arakan Puluhan Hewan Kurban di Malang 

Avirista Midaada , Jurnalis-Sabtu, 07 Juni 2025 |13:11 WIB
Kehebohan Tradisi Arak-arakan Puluhan Hewan Kurban di Malang 
Kehebohan Tradisi Arak-arakan Puluhan Hewan Kurban di Malang. (Foto: Okezone)
A
A
A

RIBUAN orang tumpah ruah memperingati tradisi arak-arakan hewan kurban di Kota Malang. Tradisi arak-arakan hewan kurban ini menjadi bagian dari peringatan Hari Raya Idul Adha, setiap tahunnya di Kota Malang.

Ribuan orang dari yang berusia muda hingga tua sudah bersiap sejak Sabtu pagi (7/6/2025), lengkap dengan hewan kurban berupa sapi dan kambing. Mereka mengarak hewan kurban sebelum dilakukan pemotongan, pada Sabtu.

Selama proses arak - arakan, warga juga membawa banner besar bertuliskan 'Glorious Celebration' hingga 'Black Event', yang merupakan nama event arak-arakan hewan kurban ini. 

Arak arakan Malang

(Arak-arakan menyita perhatian publik dan menjadi hiburan tersendiri di saat Liburan Idul Adha. Foto: Okezone)

Proses arak-arakan diawali dari kawasan RW 6 Kelurahan Sukoharjo, Klojen, Kota Malang, mulai dari Jalan Prof. Muhammad Yamin tepatnya di sekitar Masjid Noor, memutari kawasan selatan Pasar Besar, Jalan Laksda Martadinata, hingga menempuh rute 1,5 kilometer. Di arak-arakan itu, warga juga menyalakan flare dan bom smoke layaknya menonton sebuah pertandingan sepakbola.

Koordinator event Black Embek Dzikri Rathomy Eky menuturkan, tradisi arak-arakan hewan kurban ini sudah muncul sejak tahun 1980-an. Dimana saat itu para sesepuh kampung menginisiasi hal itu untuk menarik generasi muda ikut kegiatan keagamaan, seperti pemotongan hewan kurban.

"Jadi awal mulanya dari sesepuh Kidul Pasar sejak tahun 80-an, jadi kita hanya meneruskan saja. Jadi agar pemuda lebih giat ikut kegiatan keagamaan," kata Dzikri Rathomy, kepada wartawan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/25/3167760//coban_parang_tejo_di_dau_malang-ZJU1_large.JPG
5 Tempat Wisata Terbaik di Dau Malang, Bisa Main Air hingga Petualangan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/408/3163184//ranu_regulo-r3O8_large.JPG
Wisata Ranu Regulo Tetap Buka, Meski Pendakian Gunung Semeru Ditutup pada 17 Agustus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/598/3149592//aletha_abew-XEDL_large.JPG
Kurban Versi Anak-Anak, Antara Air Mata dan Tawa Keluarga Aletha Abew
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/608/3146665//perindo_tebing_tinggi-pKEL_large.jpeg
Partai Perindo Tebing Tinggi Berbagi Daging Kurban di Teluk Karang, Wujud Konsistensi Hadir untuk Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/610/3146424//kasus_penusukan_saat_idul_adha-BxGI_large.jpg
Kesal Tak Diajak Jadi Panitia Kurban, Pria Ini Bacok Teman saat Pemotongan Daging
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/278/3146344//mnc_sekuritas-7WsQ_large.jpg
Rumah Zakat Salurkan Infaq Qurban dari Investor MNC Sekuritas ke Warga Pangalengan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement