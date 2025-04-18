Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Momen Lucu Dee Lestari Ditawari Debut Jadi Penulis, Tulis Komentar Menggelitik

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 18 April 2025 |08:32 WIB
Momen Lucu Dee Lestari Ditawari Debut Jadi Penulis, Tulis Komentar Menggelitik
Dewi Lestari. (Foto: IG)
A
A
A

JAKARTA - Popularitas Dee Lestari sebagai penulis dan pencipta lagu tampaknya belum menjadi jaminan namanya dikenal semua orang. Wanita bernama lengkap Dewi Lestari Simangungsong itu belakangan mengungkapkan momen lucu usai ditawari debut jadi penulis di tengah nama besarnya. 

Dee mengungkap hal itu melalui foto tangkap layar yang diunggah melalui Instagramnya. Foto itu berisi percakapan Dee dengan salah satu penerbit yang identitasnya disamarkan. 

"Halo kak Dee Lestari, Perkenalkan aku XXXX dari XXXXXXXXX. (Dee merahasiakan identitas pengirim). Aku melihat karya tulisan kak Dee Lestari yang sangat menarik kak, Apakah sebelumnya Kakak sudah pernah menerbit karya Kakak menjadi sebuah buku?" demikian bunyi pesan itu ke Dee Lestari, dikutip Kamis (17/4/2025).

Dalam keterangan unggahan itu, penulis buku terkenal 'Perahu Kertas' hingga ‘Supernova’ itu menuliskan pesan yang tak kalah lucu. Baginya, hal ini menjadi salah satu ujian hidup yang harus dilewati. 

"Hidup memang rangkaian ujian," tulis Dee Lestari. 

Pesan itu seolah menunjukkan ketidaktahuan pengirim dengan sosok Dee Lestari dengan segenap karya fenomenalnya yang sering diadaptasi dalam film. 

Unggahan itu sontak mengundang reaksi publik dan menuai tiga ribu lebih komentar netizen. 

Amanda Zevanya misalnya, sang pembawa acara itu memberikan komentar kocak seolah menjadi orang yang tidak mengenal sosok Dee Lestari.

 

Halaman:
1 2
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
