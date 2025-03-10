5 Potret Inspirasi Baju Lebaran ala Korea, Baju Oversize hingga Kaftan

Tak terasa Lebaran akan segera tiba. Beberapa dari kamu mungkin sudah mulai memikirkan outfit seperti apa yang kira-kira akan dipakai nanti di momen spesial tersebut.

Nah, dari sekian banyak tren, baju lebaran ala Korea bekalangan juga tengah digandrungi dan bisa menjadi inspirasi kamu yang masih bingung ingin pakai apa saat Lebaran nanti.

Berikut beberapa inspirasi baju lebaran ala Korea yang bisa menjadi rekomendasi, dirangkum Okezone dari berbagai sumber, Senin (10/3/2025).

1. Kemeja Oversize dengan Rok Lebar

Tren oversize masih akan sangat hits di tahun 2025, termasuk untuk outfit Lebaran. Kamu bisa memadukan atasan oversize lengan panjang berbahan santai seperti kaos atau kemeja linen dengan rok lebar semata kaki bertekstur.

Padu padankan dengan sandal heels dan tas slempang kecil untuk tampilan yang lebih rapi. Jangan lupa aksesoris cincin atau kalung untuk melengkapi look modis kamu.



2. Dress polos dengan blazer

Tampilannya sederhana tapi tetap kece, itulah kesan yang didapatkan jika kamu mengenakan dress polos yang dipadukan dengan blazer. Blazer bisa menambah kesan rapi dan fashionable pada penampilan Lebaran kamu.

Pilih blazer dengan potongan tegas berbahan velvet atau satin. Warnanya juga bagus yang senada dengan dressnya agar lebih serasi dan Elegan.



3. Dress polos warna pastel

Dress polos warna pastel seperti baby blue, pink, atau krem jadi pilihan tepat buat outfit Lebaran kamu. Modelnya yang simpel dan elegan sangat cocok dipakai untuk silaturahmi ke kerabat saat Lebaran.

Kamu bisa pilih model dress selutut tanpa lengan atau berlengan panjang. Padankan dengan flat shoes atau heels senada agar kesan femininnya makin kental.