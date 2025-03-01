Waspada! Ini Gejala Nyeri Tulang Belakang yang Perlu Segera Diperiksa MRI

Nyeri tulang belakang terkadang diabaikan oleh beberapa orang. Rasa nyeri tersebut dianggap tak parah sehingga membuat penderita enggan memeriksakannya ke rumah sakit.

Padahal, gejala nyeri pinggang perlu diwaspadai dan ditangani dengan cepat. Salah satu cara mendeteksinya dengan akurat sebelum terlembat dengan melakukan pemeriksaan Magnetic Resonance Imaging (MRI) 1,5 Tesla.

Dokter Spesialis Bedah Saraf, dr. Wawan Mulyawan, SpBS mengatakan ada beberapa kriteria rasa nyeri yang patut segera diperiksakan dengan MRI 1,5 Tesla. Beberapa gejala tersebut meliputi nyeri pada pinggang.

“Ada nyeri pinggang, bisa juga nyeri leher. Kalau di atas 4 minggu dan gak hilang-hilang walaupun sudah minum obat, itu sudah waktunya MRI,” ungkap dr. Wawan saat launching MRI 1,5 Tesla di Sigma Brain and Spine Center RS Jakarta, beberapa waktu lalu.

Dr. Wawan juga mengingatkan agar masyarakat waspada bila ada rasa nyeri yang menjalar ke kaki. Biasanya, nyeri akan dimulai di area pinggang dan bila semakin parah akan menjalar rasa sakitnya pada kaki.