5 Potret Cristiano Ronaldo yang Dikabarkan Datang ke Indonesia, Terbaru Rayakan Valentine Bareng Kekasih

Cristiano Ronaldo dikabarkan akan mengunjungi Indonesia pada 19 Februari 2025. Pesebakbola paling terkenal di dunia itu diinformasikan mendarat di Jakarta sebelum melanjutkan perjalanannya ke Kupang, Nusa Tenggara Timur, untuk menghadiri acara sosial.

Kedatangannya tentu menjadi momen spesial bagi para penggemar sepakbola Tanah Air, terutama mereka yang mengidolakan kapten timnas Portugal itu. Meski begitu, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Ronaldo terkait kedatangannya ke Indonesia ini. Sejumlah pihak juga meragukan informasi kedatangan megabintang itu ke Indonesia.

Selain dikenal karena prestasinya di dunia sepakbola, Ronaldo juga sering menjadi sorotan berkat gaya hidup dan fashionnya. Berikut lima potret terbaru Ronaldo yang mencerminkan perjalanan dan aktivitasnya menjelang kunjungannya ke Indonesia:

1. Selebrasi 'Siuu' di Awal Tahun 2025

Pada pertandingan pertamanya di tahun 2025 bersama Al-Nassr, Ronaldo mencetak gol ke-917 dalam kariernya dan merayakannya dengan selebrasi ikonik 'Siuu'.

Dalam potret ini, ia mengenakan seragam Al-Nassr dengan desain modern yang menonjolkan warna kuning dan biru khas klub. Gaya rambutnya yang rapi dan ekspresi penuh semangat menegaskan dedikasinya di lapangan.

2. Pertemuan dengan Rauw Alejandro di Arab Saudi

Ronaldo mengadakan acara intim di Nozomi, sebuah restoran Jepang terkenal di Riyadh. Malam itu dimeriahkan dengan penampilan pribadi dari artis Puerto Rico, Rauw Alejandro, yang menghibur para tamu dengan lagu-lagu hitsnya.

Ronaldo tampak sederhan anamun tetap terlihat stylish dengan memakai kaos lengan pendek berwarna putih bersih dan didampingi oleh istrinya yang terlihat memakai gaun hitam elegan.

3. Ronaldo dalam Sesi Latihan Bersama Al-Nassr

Dalam persiapan menghadapi pertandingan penting, Ronaldo terlihat menjalani sesi latihan intensif bersama rekan-rekannya di Al-Nassr. Potret ini menampilkan Ronaldo dalam seragam latihan klub, dengan detail desain yang mencerminkan identitas Al-Nassr.

Gaya rambutnya yang tertata rapi dan ekspresi fokus menunjukkan komitmennya untuk selalu berada dalam performa terbaik.

4. Potret Ronaldo dan Georgina Pada Perayaan Hari Valentine

Pada perayaan Hari Valentine 14 Februari 2025, Cristiano Ronaldo berbagi momen romantis bersama Georgina melalui media sosial.

Ronaldo mengunggah foto kenangan mereka dengan keterangan, "My one and only Valentine. Always,” tulisnya.

Dalam foto tersebut, keduanya tampak tersenyum bahagia. Georgina mengenakan gaun beige dengan jaket hitam, sementara Ronaldo tampil dengan celana navy dan jaket cokelat.