Resep Cheesy Chicken Fried Rice untuk Menu Bekal Anak, Simple Hanya 15 Menit

Membawa bekal makan merupakan hal yang sering direkomendasikan sebagai salah satu cara ampuh memenuhi kebutuhan nutrisi. Terlebih lagi, setiap usia anak memiliki kebutuhan gizi yang spesifik untuk memberikan tingkat asupan energi yang tepat dan optimal. Jadi, perlu diperhatikan aspek diet beragam, seimbang, serta porsinya.

Salah satu pilihan bekal makan untuk anak adalah Cheesy Chicken Fried Rice dari Chef Devina yang dapat disiapkan dalam waktu 15 menit. Tak hanya simpel dan praktis, resep ini tentunya juga lezat dan sehat.

Berikut resep dan cara membuatnya, Rabu (19/2/2025).

Bahan nasi goreng:

• 350 gr nasi

• 1 sdm unsalted butter

• ½ sdt minyak wijen

• 4 siung bawang putih

• ½ buah bawang bombai

• 1 batang daun bawang

• 60 gr wortel

• 100 gr chicken luncheon

• 100 gr paha ayam filet

• 2 butir telur

• 1½ sdm gochujang

• 1 sdt kaldu ayam bubuk

• ½ sdm kecap asin

• 1 sdt gula pasir

• 1/8 sdt merica

Bahan saus keju:

• 1 sdm tepung terigu protein sedang

• 1½ sdm unsalted butter

• 250 ml susu

• 2 pcs cheddar cheese slices

• ¼ sdt kaldu ayam bubuk

Pelengkap:

• Chicken katsu/karage (opsional)

• Keju cheddar blok