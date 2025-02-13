Potret Sherina Munaf Tampil Tertutup di Sidang Cerai dengan Baskara Mahendra

Aktris dan penyanyi Sherina Munaf akhirnya datang ke persidangan cerainya dengan Baskara Mahendra di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan, pada Kamis (13/2/2025). Berdasarkan pantauan Okezone di lokasi, Sherina hadir didampingi tim kuasa hukumnya.

Penampilan sang aktris pun menjadi sorotan. Demi menghindari awak media, Sherina memilih tampil tertutup dengan mengenakan topi hingga masker hitam. Wajahnya pun tak sedikitpun terlihat karena penampilan tersebut.

Putri Triawan Munaf itu pun bungkam ketika ditanya wartawan soal sidang perceraiannya hari ini. Sementara itu, Baskara Mahendra selaku penggugat tidak terlihat di Pengadilan. Tak ada keterangan pasti mengapa pria 32 tahun itu absen di sidang hari ini.

Sebagai informasi, Sherina Munaf resmi menggugat cerai suaminya, Baskara Mahendra, pada Kamis, 16 Januari 2025. Kabar keretakan rumah tangga mereka sebenarnya telah mencuat sejak Agustus 2024. Isu tersebut bermula setelah Sherina menghapus foto-foto Baskara dari akun media sosialnya.

Namun, pada November 2024, rumor itu sempat mereda setelah Sherina dan Baskara menunjukkan momen kebersamaan saat merayakan ulang tahun pertama kedai bakmi milik mereka di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Meski begitu, gugatan cerai tetap diajukan Sherina beberapa bulan kemudian.

Sherina Munaf dan Baskara Mahendra menikah pada 3 November 2020. Pernikahan dilangsungkan secara sederhana di rumah, hanya dihadiri oleh keluarga, saksi, dan penghulu, seiring dengan situasi pandemi COVID-19.

(Qur'anul Hidayat)