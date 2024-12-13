Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Tasya Farasya Raih Beauty & Fashion Creator of The Year Tiktok Awards 2024: TikTokers Harus Bangun Personal Branding

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 13 Desember 2024 |22:15 WIB
Tasya Farasya Raih Beauty & Fashion Creator of The Year Tiktok Awards 2024: TikTokers Harus Bangun Personal Branding
Tasya Farasya Raih Beauty dan Fashion Creator of The Year Tiktok Awards 2024, (Foto: Nurul/MPI)
Tasya Farasya dinobatkan sebagai Beauty & Fashion Creator of The Year di ajang TikTok Awards 2024. Ini tidak lepas dari konten review-nya tentang produk kecantikan yang menginspirasi penonton. 

Saat menerima piala, Tasya Farasya mengucap syukur karena kerja kerasnya yang selalu konsisten membuat konten, sangat bermanfaat dan mendapat apresiasi.

"Halo semuanya, selamat malam, alhamdulillah terima kasih banget TikTok atas apresiasinya. Aku juga mau shoutout ke kalian semua Beauty & Fashion Creator keren-keren banget," ujar Tasya Farasya. 

Tasya Farasya Raih Beauty & Fashion Creator of The Year Tiktok Awards 2024
Tasya Farasya Raih Beauty & Fashion Creator of The Year Tiktok Awards 2024

Tasya Farasya pun merasa terharu karena berhasil meraih penghargaan pertama di TikTok Awards setelah konsisten menjadi kreator sejak tahun 2017. Piala ini sekaligus menjadi pelecut semangat baginya untuk terus konsisten menyuguhkan konten yang bukan hanya menghibur, melainkan mengedukasi. 

Tasya juga menitipkan pesan agar kreator membangun personal branding sehingga menjadi top of mind para pengguna TikTok.

"Tetap semangat, tetap konsisten dan jangan lupa untuk build personal branding. Ini penghargaan dari TikTok pertama aku, jadi ini sangat berarti dan membuat aku jadi lebih termotivasi untuk membuat konten-konten yang lebih menarik lagi, lebih edukatif lagi, lebih bermanfaat lagi juga," ungkapnya.

Tasya Farasya ikut senang melihat semakin menjamurnya kreator dengan konten yang unik dan menginspirasi. Tasya merasa dirinya bisa terus eksis selama tujuh tahun belakangan karena memiliki ciri khas. 

 

