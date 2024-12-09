Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Sepupu Raja Charles Akhirnya Buka Suara Terkait Kasus Bunuh Diri Sang Suami

Farah Syahida , Jurnalis-Senin, 09 Desember 2024 |13:16 WIB
Sepupu Raja Charles Akhirnya Buka Suara Terkait Kasus Bunuh Diri Sang Suami
Thomas dan Lady Gabriella. (Foto: Getty Images/NYPost)
LADY Gabriella Windsor, sepupu kedua Raja Charles, mulai memberanikan diri untuk berbicara ke publik setelah suaminya, Thomas Kingston, meninggal dunia akibat bunuh diri pada Februari lalu.

Merangkum dari Nypost, Seni (9/12/2024), Thomas Kingston ditemukan tewas dengan luka tembak di rumah orangtuanya di Cotswolds pada 25 Februari lalu. 

Lady Gabriella mengungkapkan bahwa sang suami tidak pernah menunjukkan tanda-tanda ingin mengakhiri hidup. "Jika ada sesuatu yang mengganggunya, saya yakin dia akan memberi tahu bahwa dia sedang kesulitan," ujar Lady Gabriella dengan isak tangisnya. 

Masih tidak diketahui alasan Thomas mengakhiri hidupnya. Namun, Lady Gabriella berkata bahwa ia akan lebih tenang jika sang suami melakukan hal tersebut karena pekerjaan yang memberatkan dirinya selama bertahun-tahun.

Lady Gabriella juga mengatakan bahwa Thomas sangat menyangi ibunya, dengan mengakhiri nyawanya di rumah orangtuanya. Dia menambahkan, hal itu bisa jadi dilakukan dengan dorongan yang mendadak.

Halaman:
1 2
      
