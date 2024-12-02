Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Momen Robert Irwin Terharu 'Bertemu' Ayahnya Steve Irwin, Biasanya Hanya Lihat Foto dan Video

Ahmad Huzaify , Jurnalis-Senin, 02 Desember 2024 |12:08 WIB
Momen Robert Irwin Terharu 'Bertemu' Ayahnya Steve Irwin, Biasanya Hanya Lihat Foto dan Video
Robert Irwin melihat patung ayahnya Steve Irwin. (Foto: NYPost)
A
A
A

ROBERT Irwin, putra mendiang Steve Irwin, kembali merasakan kedekatan dengan sang ayah melalui sebuah patung lilin. Dalam kunjungannya ke Madame Tussauds Sydney, remaja berusia 20 tahun itu tak kuasa menahan air mata saat berhadapan dengan patung lilin ayahnya yang legendaris. Momen haru ini menjadi sorotan publik, mengingat ikatan kuat antara Robert dan ayahnya.

Dirangkum dari NYPOST, Senin (2/12/2024), Robert Irwin (20) begitu terharu melihat patung ayahnya, di acara peresmian patung lilin miliknya di Madame Tussauds, Sydney. Robert yang baru berusia 20 tahun meneruskan kiprah sang ayah sebagai pelestari lingkungan dan penjaga kebun binatang.

“Luar biasa. Ini pertama kalinya setelah sekian lama saya melihatnya, bukan hanya sekadar foto,” kata Robert sambil menahan air mata.

Steve Irwin meninggal pada tahun 2006 akibat serangan ikan pari. Robert pada saat itu baru berusia 2 tahun. Robert saat ini bekerja bersama kakak perempuannya bernama Bindi yang berusia 26 tahun, di Kebun Binatang Australia, milik ayah dan ibunya, Terri Irwin.

Sosok Robert menjadi orang termuda yang dibuat sebagai patung lilin, di Madame Tussauds Sydney. “Saya terus melihat ke sekeliling dan berkata, 'Ini aku!’ Saya tidak tahu apakah dunia siap melihat kita berdua," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/629/3170491//anak_dan_bapak-GjNV_large.jpg
Indonesia Darurat Fatherless: Dekat dengan Ayah Bukan Berarti Manja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/612/3154996//ayah_dan_anak-CWUx_large.jpg
Peran Penting Ayah di Hari Pertama Sekolah Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/612/3152188//viral-FAXs_large.jpg
Bikin Nangis! Kisah Ayah Rayakan Ultah Anak dengan Sederhana, Netizen Auto Banjir Air Mata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/612/3145835//momen_haru_kakek_suyatno_lepas_jenazah_istri_yang_wafat_di_tanah_suci-b51M_large.png
Momen Haru Kakek Suyatno Lepas Jenazah Istri yang Wafat di Tanah Suci, Tangis Tak Terbendung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/612/3144712//nicky-vnGk_large.jpg
Foto-Foto Nicky Tirta dan Sang Anak saat Pemotretan, Kayak Kakak-Adik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/15/612/3139054//momen_haru_perjuangan_lansia_honorer_ikuti_tes_pppk-cxsv_large.jpeg
Momen Haru Perjuangan Lansia Honorer Ikuti Tes PPPK, Ada yang Pakai Kursi Roda
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement