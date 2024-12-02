Momen Robert Irwin Terharu 'Bertemu' Ayahnya Steve Irwin, Biasanya Hanya Lihat Foto dan Video

ROBERT Irwin, putra mendiang Steve Irwin, kembali merasakan kedekatan dengan sang ayah melalui sebuah patung lilin. Dalam kunjungannya ke Madame Tussauds Sydney, remaja berusia 20 tahun itu tak kuasa menahan air mata saat berhadapan dengan patung lilin ayahnya yang legendaris. Momen haru ini menjadi sorotan publik, mengingat ikatan kuat antara Robert dan ayahnya.

Dirangkum dari NYPOST, Senin (2/12/2024), Robert Irwin (20) begitu terharu melihat patung ayahnya, di acara peresmian patung lilin miliknya di Madame Tussauds, Sydney. Robert yang baru berusia 20 tahun meneruskan kiprah sang ayah sebagai pelestari lingkungan dan penjaga kebun binatang.

“Luar biasa. Ini pertama kalinya setelah sekian lama saya melihatnya, bukan hanya sekadar foto,” kata Robert sambil menahan air mata.

Steve Irwin meninggal pada tahun 2006 akibat serangan ikan pari. Robert pada saat itu baru berusia 2 tahun. Robert saat ini bekerja bersama kakak perempuannya bernama Bindi yang berusia 26 tahun, di Kebun Binatang Australia, milik ayah dan ibunya, Terri Irwin.

Sosok Robert menjadi orang termuda yang dibuat sebagai patung lilin, di Madame Tussauds Sydney. “Saya terus melihat ke sekeliling dan berkata, 'Ini aku!’ Saya tidak tahu apakah dunia siap melihat kita berdua," ucapnya.