Jessica Iskandar Masuk IGD, Alami Hipertensi Jelang Persalinan

JESSICA Iskandar akan menjalani proses persalinan untuk melahirkan anak ketiganya dalam waktu dekat. Jelang persalinan, wanita yang akrab disapa Jedar ini harus masuk IGD sesuai saran dokter.

Sebab, Jedar mengalami tekanan darah tinggi atau hipertens. Melalui Instagram Story akun pribadinya, tekanan darahnya 159/94 mmHg dimana melebihi batas normal (130/80 mmHg atau lebih). Jedar yang masih bekerja jelang persalinan pun harus masuk IGD tak lama setelah pekerjaannya selesai dilakukan.

"Habis kerja langsung IGD," bunyi keterangan unggahan @inijedar, Minggu (1/12/2024).

Sebelum masuk IGD, Jedar mengaku dirinya merasa gugup karena risiko yang bisa terjadi pada calon bayinya ketika dirinya mengalami hipertensi.

"Aku agak nervous sih, aku cuma takut, kalau tensi tinggi itu menyebabkan bayi susah oksigen segala macam. Ya tapi aku tetap konsultasi sama dokter," ujar Jessica Iskandar dikutip dari YouTube Cumicumi.

Sehingga, setelah pekerjaannya selesai, Jedar didampingi suaminya, Vincent Verhaag menuju rumah sakit untuk masuk IGD. Dia akan melakukan serangkaian pemeriksaa dari dokter. Padahal dokter sudah memintanya segera di rawat inap di malam sebelum dirinya bekerja. Tapi Jedar ingin menuntaskan pekerjaannya lebih dulu.

"Jadi sebenernya ini, hari ini tuh sudah, sebenernya semalem sih dokter udah suruh ke IGD. Tapi aku bilang bisa nggak ditunggu sampai habis hari ini. Jadi kalau dokter bilang yaudah. Setelah dicek-cek lagi kan, tensinya masih naik-turun kan. Jadi, masih diperbolehkan hadir di acara hari ini. Jadi setelah ini langsung ke IGD. Periksa jantung bayi, periksa urine, sama tensinya," ungkapnya.

Beruntung, Jedar selalu mendapat dukungan dari suami tercinta yang tentunya juga akan mendampingi proses persalinan. Sehingga dia merasa jauh lebih tenang.