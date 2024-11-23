Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

4 Negara Favorit Nagita Slavina Berburu Kuliner, Salah Satunya Singapura 

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 23 November 2024 |22:58 WIB
4 Negara Favorit Nagita Slavina Berburu Kuliner, Salah Satunya Singapura 
Empat negara favorit Nagita Slavina berburu kuliner, salah satunya Singapura . (Foto: Instagram)
A
A
A

NAGITA Slavina memang dikenal hobi menyicipi makanan dari berbagai daerah, termasuk mancanegara. Bahkan, Nagita kerap mengajak para pelaku UMKM ke rumahnya untuk melariskan dagangan mereka sekaligus mempromosikan makanan-makanan produk UMKM kepada rekan-rekannya yang kerap menyambangi rumahnya. 

Berawal dari hobi tersebut, tercetus lah ide mengumpulkan berbagai jenis makanan dari UMKM dalam acara Jajarans Festival yang kini sudah diselenggarakan yang keenam kalinya. 

UMKM yang diajak oleh istri Raffi Ahmad itu untuk meramaikan Jajarans Festival kali ini kian istimewa karena menghadirkan beberapa makanan dari berbagai negara yang menjadi destinasi favoritnya untuk berburu kuliner.

Berikut empat negara favorit Nagita Slavina untuk berburu kuliner sekaligus makanan hits dari negara tersebut.

1.  Korea Selatan
Korea Selatan menjadi salah satu negara tujuan favorit Nagita untuk berburu kuliner karena rasanya yang otentik. Bahkan, Nagita membuka restoran khas Korea di Indonesia dengan menu andalan jjajangmyeon.

Di Jajarans miliknya, Nagita menggandeng UMKM yang berkreasi dengan jajanan Korea Selatan salah satunya roti koin dengan isian mozarella yang saat ini sedang hits.

2. Thailand
Nagita Slavina juga hobi berburu kuliner di Thailand. Sehingga dia ingin 'meracuni' masyarakat tanah air dengan menggandeng UMKM di Jajarans yang menjual Padthai atau kwetiau goreng Thailand, mango sticky rice dan thai tea yang menjadi primadona.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/611/3175167/nagita-u942_large.jpg
Cerita Nagita Slavina Ketemu Kendall Jenner di Paris: Cuma Bisa Terdiam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/194/3174729/nagita-Yvjx_large.jpg
Harga Jepitan Rambut Nagita Slavina Rp7,9 Juta, Netizen: Gaji Plus Lemburan Hamba Itu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/629/3157371/nagita-4qh2_large.jpg
Momen Gemas! Nagita Slavina dan Baby Lily Seru-Seruan Make Up Bareng, Curi Perhatian Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/612/3153307/potret_nagita_slavina_nonton_konser_blackpink_di_korea_selatan_pakai_outfit_senada_dengan_personelnya-3CXP_large.jpg
Potret Nagita Slavina Nonton Konser BLACKPINK di Korea Selatan, Pakai Outfit Senada dengan Personelnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/01/612/3151635/wow_skincare_mewah_nagita_slavina_totalnya_bisa_tembus_rp80_jutaan-rUxa_large.jpg
Wow, Skincare Mewah Nagita Slavina Totalnya Bisa Tembus Rp80 Jutaan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/194/3148693/nagita-DZK8_large.jpg
Potret Nagita Slavina Pakai Baju Renang di Italia, Netizen: Kakinya Bening Banget
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement