4 Negara Favorit Nagita Slavina Berburu Kuliner, Salah Satunya Singapura

NAGITA Slavina memang dikenal hobi menyicipi makanan dari berbagai daerah, termasuk mancanegara. Bahkan, Nagita kerap mengajak para pelaku UMKM ke rumahnya untuk melariskan dagangan mereka sekaligus mempromosikan makanan-makanan produk UMKM kepada rekan-rekannya yang kerap menyambangi rumahnya.

Berawal dari hobi tersebut, tercetus lah ide mengumpulkan berbagai jenis makanan dari UMKM dalam acara Jajarans Festival yang kini sudah diselenggarakan yang keenam kalinya.

UMKM yang diajak oleh istri Raffi Ahmad itu untuk meramaikan Jajarans Festival kali ini kian istimewa karena menghadirkan beberapa makanan dari berbagai negara yang menjadi destinasi favoritnya untuk berburu kuliner.

Berikut empat negara favorit Nagita Slavina untuk berburu kuliner sekaligus makanan hits dari negara tersebut.

1. Korea Selatan

Korea Selatan menjadi salah satu negara tujuan favorit Nagita untuk berburu kuliner karena rasanya yang otentik. Bahkan, Nagita membuka restoran khas Korea di Indonesia dengan menu andalan jjajangmyeon.

Di Jajarans miliknya, Nagita menggandeng UMKM yang berkreasi dengan jajanan Korea Selatan salah satunya roti koin dengan isian mozarella yang saat ini sedang hits.

2. Thailand

Nagita Slavina juga hobi berburu kuliner di Thailand. Sehingga dia ingin 'meracuni' masyarakat tanah air dengan menggandeng UMKM di Jajarans yang menjual Padthai atau kwetiau goreng Thailand, mango sticky rice dan thai tea yang menjadi primadona.