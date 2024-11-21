5 Ide OOTD Kasual ala Mahalini, Cocok Dipakai Traveling hingga Ngopi Cantik

IDE OOTD kasual ala Mahalini ini bisa menjadi inspirasi bagi kamu yang ingin tampil cantik dan modis.

Mahalini sendiri terkenal sebagai salah satu penyanyi Tanah Air yang selalu sukses tampil cantik dengan outfit apapun, termasuk kasual.

Outfit kasual atau gaya kasual sendiri merupakan gaya berpakaian yang mengutamakan kenyamanan dan kesan santai.

Gaya ini biasanya dipakai untuk kegiatan sehari-hari, seperti hang-out bersama teman atau bahkan travelling.

Nah, berikut beberapa ide OOTD kasual ala Mahalini yang bisa menjadi inspirasi, melansir dari akun Instagramnya, @mahaliniraharja.

1. Outfit nyaman untuk traveling

Outfit yang dikenakan Mahalini saat di bandara ini bisa menjadi inspirasi bagi kamu untuk dipakai saat sedang melakukan perjalanan traveling atau liburan.

2. Outfit santai di rumah

Nah, bagi kamu yang ingin tetap tampil ‘kece’ meskipun sedang santai di rumah saja, bisa mensontek gaya Mahalini berikut ini. Kamu cukup memadukan atasan tanktop polos dengan bawahan celana jeans.

3. Outfit nongkrong

Nah, outfit berupa atasan kemeja pendek bermotif yang dipadukan dengan bawahan celana jeans panjang berikut ini cocok banget dikenakan saat kamu sedang nongkrong bareng teman atau pergi nonton konser.