Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 Ide OOTD Kasual ala Mahalini,  Cocok Dipakai Traveling hingga Ngopi Cantik

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 21 November 2024 |10:27 WIB
5 Ide OOTD Kasual ala Mahalini,  Cocok Dipakai Traveling hingga <i>Ngopi</i> Cantik
Ide OOTD Kasual ala Mahalini (Foto: Instagram)
A
A
A

IDE OOTD kasual ala Mahalini ini bisa menjadi inspirasi bagi kamu yang ingin tampil cantik dan modis. 

Mahalini sendiri terkenal sebagai salah satu penyanyi Tanah Air yang selalu sukses tampil cantik dengan outfit apapun, termasuk kasual.

Outfit kasual atau gaya kasual sendiri merupakan gaya berpakaian yang mengutamakan kenyamanan dan kesan santai. 

Gaya ini biasanya dipakai untuk kegiatan sehari-hari, seperti hang-out bersama teman atau bahkan travelling.

Nah, berikut beberapa ide OOTD kasual ala Mahalini yang bisa menjadi inspirasi, melansir dari akun Instagramnya, @mahaliniraharja. 

1. Outfit nyaman untuk traveling

Outfit yang dikenakan Mahalini saat di bandara ini bisa menjadi inspirasi bagi kamu untuk dipakai saat sedang melakukan perjalanan traveling atau liburan. 

Ide OOTD Kasual ala Mahalini (Foto: Instagram)

2. Outfit santai di rumah

Nah, bagi kamu yang ingin tetap tampil ‘kece’ meskipun sedang santai di rumah saja, bisa mensontek gaya Mahalini berikut ini. Kamu cukup memadukan atasan tanktop polos dengan bawahan celana jeans. 

Ide OOTD Kasual ala Mahalini (Foto: Instagram)

3. Outfit nongkrong

Nah, outfit berupa atasan kemeja pendek bermotif yang dipadukan dengan bawahan celana jeans panjang berikut ini cocok banget dikenakan saat kamu sedang nongkrong bareng teman atau pergi nonton konser. 

Ide OOTD Kasual ala Mahalini (Foto: Instagram)

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/612/3173224/sule-ZDef_large.jpg
5 Artis yang Dekat dengan Mertua, Ada Sule-Mahalini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/611/3157488/mahalini-Bu4e_large.jpg
4 Potret Modis Mahalini Main Padel, Menyala Hot Mom!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/612/3152710/5_potret_modis_mahalini_liburan_di_singapura_tenteng_tas_nyaris_seharga_rumah-ISZr_large.jpg
5 Potret Modis Mahalini Liburan di Singapura, Tenteng Tas Nyaris Seharga Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/612/3149123/intip_4_potret_outfit_mahalini_di_ngunduh_mantu_al_ghazali_dan_alyssa_daguise-onDT_large.jpg
Merah Menyala! Intip 4 Potret Outfit Mahalini di Ngunduh Mantu Al Ghazali dan Alyssa Daguise
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/17/612/3139748/4_potret_mahalini_mirror_selfie_moms_yang_bikin_pangling-yc6T_large.jpg
4 Potret Mahalini Mirror Selfie, Moms yang Bikin Pangling!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/612/3135693/5_potret_mahalini_pasca_melahirkan_yang_bikin_netizen_salfok_body_goals_bikin_iri_kaum_hawa-zKot_large.jpg
5 Potret Mahalini Pasca-Melahirkan yang Bikin Netizen Salfok, Body Goals Bikin Iri Kaum Hawa
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement