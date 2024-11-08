Cari Relasi dan Kembangkan Bakat Jadi Motivasi Peserta Miss Indonesia 2025 darı Kota Malang

MALANG - Mahasiswa Universitas Merdeka (Unmer) Malang ini mengikuti audisi Miss Indonesia 2025 karena ingin memperbanyak relasi. Apalagi dirinya sebelumnya sudah lolos tahap pertama penjaringan di kampusnya sendiri.

Fanisa Rahmasani, salah satu peserta Miss Indonesia 2025 mengatakan, terinspirasi mengikuti audisi Miss Indonesia 2025 saat melihat Monica Sembiring, memenangkan Miss Indonesia 2024. Dari situlah ia berusaha menyalurkan bakat dan mengembangkan potensinya untuk audisi di Miss Indonesia 2025.

"Terinspirasi darı Kak Monica pemenang Miss Indonesia 2024 kemarin. Pengen mengembangkan bakat minat saya," kata Fanisa Rahmasani, perempuan asal Malang pada Kamis (7/11/2024).

Fanisa menyatakan, keikutsertaannya dalam audisi Miss Indonesia 2025 juga ingin menambah relasi yang banyak di Indonesia. Apalagi jika nanti ia benar-benar lolos mewakili Malang ke tahapan selanjutnya.

"Saya pengen punya banyak relasi di seluruh Indonesia tentunya. Sebelumnya di kampus saya sudah dilaksanakan, dan saya ini di tahap duanya," ucapnya.

Sebagai informasi, Kota Malang menjadi kota kedua pelaksanaan audisi Miss Indonesia 2025. Sebelumnya audisi diselenggarakan di Jakarta. Di Malang, audisi Miss Indonesia 2025 diadakan di Lantai 9 Gedung Rektorat Universitas Negeri Malang (UM), Malang.

Puluhan perempuan bertalenta mengikuti audisi yang berlangsung sejak Kamis (7/11/2024) siang hingga petang tadi.

(Qur'anul Hidayat)