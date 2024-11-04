6 Potret Awet Muda Ashanty, Makin Memesona di Usia 41 Tahun

Hari ini, 4 November 2024, menjadi tanggal istimewa bagi Ashanty. Pasalnya, istri Anang Hermansyah ini bertambah usia yang ke-41 tahun.

Meski sudah melewati usia kepala 4, namun, Ashanty terkenal sebagai salah satu publik figur Tanah Air yang awet muda.

Berikut beberapa potret awet muda Ashanty, yang hari ini merayakan pertambahan usianya yang ke-41 tahun, melansir dari akun Instagramnya, @ashanty_ash.

1.Cantik berkebaya

Pesona cantik Ashanty ketika mengenakan kebaya kian bertambah. Ia sendiri memang kerap rajin mengenakannya di beberapa momen penting.

2.Cantik dengan gaya rambut curly

Selain kerap tampil anggun dalam balutan kebaya, Ashanty juga selalu sukses mencuri perhatian lewat gaya rambutnya yang ‘badai’.

Selain kerap tampil dengan gaya rambut panjangnya yang lurus, Ashanty juga tampak tak kalah awet muda dengan gaya rambut curly seperti dalam potret berikut ini.

3.Makin disayang suami

Meski usianya suda melewati kepala 4, Ashanty selalu sukses tampil cantik memesona di setiap penampilannya. Tak heran, sang suami, Anang Hermansyah tampak makin sayang dengannya.