HOME WOMEN LIFE

Perjalanan Karier Raffi Ahmad, Berawal dari Sinetron Kini Jadi Utusan Khusus Presiden Prabowo

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 22 Oktober 2024 |16:32 WIB
Perjalanan Karier Raffi Ahmad, Berawal dari Sinetron Kini Jadi Utusan Khusus Presiden Prabowo
Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. (Foto: IG Raffi Nagita)




JAKARTA - Raffi Ahmad telah resmi dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden di Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni pada Selasa (22/10/2024). Proses pelantikan langsung dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Selain Raffi Ahamd, Presiden Prabowo Subianto melantik Ketua Mahkamah Agung, Staff Khusus Presiden dan Penasihat Khusus Presiden.

Kini menjadi pejabat negara, lantas seperti apa perjalanan karier Raffi Ahmad? Merangkum dari berbagai sumber, berikut sepak terjang Raffi Ahmad hingga bisa menjadi Utusan Khusus Presiden Prabowo Subianto. 

Perjalanan Karier Raffi Ahmad

Raffi Farid Ahmad atau lebih dikenal Raffi Ahmad mengawali kariernya sebagai aktor di usianya yang masih remaja. Pria yang lahir di Bandung pada 17 Februari 1987 itu pertama kali membintangi sinetron berjudul Tunjuk Satu Bintang pada 2002.

Raffi Ahmad

Berkat aktingnya, Raffi Ahmad mulai dilirik dan banyak membintangi berbagai judul sinetron, film. Setelah jadi aktor, Raffi Ahmad juga mencoba peruntungan di dunia tarik suara. Pada 2006 Raffi Ahmad bergabung dalam grup Bukan Bintang Biasa (BBB) milik Melly Goeslaw, bersama Laudya Chintya Bella, Chelsea Olivia Wijaya, Dimas Beck dan Ayushita.

Namanya semakin melejit pada 2008 saat dia menjadi pembawa acara musik Dahsyat selama bertahun-tahun. Bahkan Dahsyat menjadi salah satu program televisi musik paling populer di Indonesia. Setelah itu, Raffi Ahmad mulai banyak job berdatangan untuk memandu sebuah program acara televisi.

Lalu Raffi Ahmad menikah dengan Nagita Slavina pada 14 Oktober 2014. Dari pernikahannya itu mereka dikaruniai dua orang anak yaitu Rafathar Malik Ahmad dan Rayyanza Malik Ahmad. Pada 2024 Raffi Ahmad dan Nagita Slavina memutuskan untuk mengadopsi anak perempuan yang diberi nama Lily.

Pria asal Bandung, Jawa Barat itu kemudian menjajal dunia bisnis dengan mendirikan perusahaan bernama RANS Entertainment bersama sang istri Nagita Slavina.  Perusahaan itu memproduksi konten di YouTube, media sosial, kuliner, beach club, dan klub olahraga.

 

