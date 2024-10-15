Viral Ramalan The Simpsons Indonesia Lolos Piala Dunia 2026 bersama Jepang

Timnas Indonesia saat ini sedang berjuang untuk menuju Piala Dunia 2026. Tim Garuda harus berjuang dari babak kualifikasi AFC, dan harus bertarung dengan negara Asia yang cukup tangguh.

Namun, viral di media sosial sebuah unggahan yang memperlihatkan Timnas Indonesia lolos kualifikasi Piala Dunia 2024. Hal tersebut diramalkan oleh The Simpsons yang kerap dikaitkan dengan kejadian besar di berbagai negara.

Video cuplikan series The Simpsons itu diunggah oleh akun Instagram @amma_sneakers. Terlihat Simpson bersama pemeran yang menggunakan pakaian khas Timur Tengah, yakni gamis dan sorban, sedang melihat papan klasemen.

Dalam papan klasemen tersebut, terlihat Indonesia berada di posisi kedua di bawah Jepang. Sementara China berada di posisi keenam atau paling buncit, dan Bahrain ada di urutan kelima.

Kemudian, pada posisi ketiga dihuni oleh Arab Saudi, dan tempat keempat di tempati oleh Australia. Namun, dalam papan klasemen tersebut tidak disertakan poin yang berhasil diraih masing-masing negara.