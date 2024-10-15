Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Ramalan The Simpsons Indonesia Lolos Piala Dunia 2026 bersama Jepang

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Selasa, 15 Oktober 2024 |19:33 WIB
Viral Ramalan The Simpsons Indonesia Lolos Piala Dunia 2026 bersama Jepang
Viral Ramalan The Simpson Indonesia Lolos Piala Dunia 2026 bersama Jepang, (Foto: Instagram)
A
A
A

Timnas Indonesia saat ini sedang berjuang untuk menuju Piala Dunia 2026. Tim Garuda harus berjuang dari babak kualifikasi AFC, dan harus bertarung dengan negara Asia yang cukup tangguh.

Namun, viral di media sosial sebuah unggahan yang memperlihatkan Timnas Indonesia lolos kualifikasi Piala Dunia 2024. Hal tersebut diramalkan oleh The Simpsons yang kerap dikaitkan dengan kejadian besar di berbagai negara.

Video cuplikan series The Simpsons itu diunggah oleh akun Instagram @amma_sneakers. Terlihat Simpson bersama pemeran yang menggunakan pakaian khas Timur Tengah, yakni gamis dan sorban, sedang melihat papan klasemen.

Dalam papan klasemen tersebut, terlihat Indonesia berada di posisi kedua di bawah Jepang. Sementara China berada di posisi keenam atau paling buncit, dan Bahrain ada di urutan kelima.

Kemudian, pada posisi ketiga dihuni oleh Arab Saudi, dan tempat keempat di tempati oleh Australia. Namun, dalam papan klasemen tersebut tidak disertakan poin yang berhasil diraih masing-masing negara.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/25/612/3039115/the_simpsons-gIYk_large.jpg
5 Ramalan Kartun The Simpsons yang Jadi Kenyataan, Terbaru Mundurnya Joe Biden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/612/3037575/kamala_harris-0Vwu_large.jpg
Prediksi The Simpsons Tepat! Kamala Harris Maju Gantikan Joe Biden di Pilpres AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/14/612/3034024/prediksi_simpson-5nfJ_large.jpeg
Prediksi Simpsons soal Donald Trump Gagal, Selamat dari Insiden Penembakan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/24/612/3025527/karakter_the_simpsons_tergambar_di_sarkofagus-uLIP_large.jpg
Gambar Karakter The Simpsons Muncul di Peti Mumi Berusia 3.500 Tahun, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/03/612/2978327/viral-kegagalan-willy-wonka-experience-sudah-diprediksi-the-simpsons-sejak-31-tahun-lalu-snl61IMgnj.jpg
Viral, Kegagalan Willy Wonka Experience Sudah Diprediksi The Simpsons sejak 31 Tahun Lalu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/01/612/2912530/episode-baru-the-simpsons-ramal-kehancuran-bisnis-elon-musk-akankah-jadi-kenyataan-Dbtc6mG6u5.jpg
Episode Terbaru The Simpsons Ramal Kehancuran Bisnis Elon Musk, Akankah Jadi Kenyataan?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement