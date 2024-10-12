Potret Terbaru Vanesha Prescilla, Milea Kini Tampil Makin Menggoda

PARA penggemar film Dilan, pasti tidak asing dengan sosok Vanesha Prescilla. Kala itu ia sukses besar memerankan karakter Milea yang sampai saat ini selalu diingat penggemar.

Selain jago akting, adik dari Sissy Prescillia ini juga memiliki paras yang rupawan. Gaya berbusananya pun tak jarang jadi inspirasi banyak orang karena terlihat stylish.

Melalui postingannya di Instagram, Vanesha kerap mengunggah penampilannya yang seksi dengan tubuh ramping. Tak jarang dia memakai busana terbuka di beberapa momen.

Seperti pada unggahnnya belum lama ini, saat menghadiri sebuah acara Vanesha tampil kece memakai jumpsuit kemben warna coklat. Ia menambahkan kalung emas sebagai statetment pada tampilannya.

Kemben dress yang ia pakai ini kontras dengan kulitnya yang putih dan mulus sehingga terlihat makin stunning.

Aura cantik Vanesha begitu terpancar, ditambah lagi dia memakai polesan makeup tebal dan lisptik merah merona. Sementara itu, gaya rambutnya terlihat simple model ponytail dan berponi.