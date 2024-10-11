Maskapai Ini Bawa Maliq & D’Essentials "Konser" di Angkasa

MALIQ & D’Essentials akan memulai tur album terbaru mereka, Can Machines Fall In Love di bulan ini. Untuk tur albumnya kali ini, Maliq & D’Essentials menghadirkan kolaborasi istimewa bersama maskapai penerbangan Pelita Air sebagai Official Airline Partner.

Nantinya, Maliq & D’Essentials dan Pelita Air memberikan pengalaman terbang yang mengesankan lewat paduan musik dan perjalanan udara yang berkualitas.

Drummer Maliq & D’Essentials Widi Puradiredja mengungkapkan bahwa kolaborasi unik yang terjalin dengan Pelita Air dengan konsep ini menjadi yang pertama kali dimana tentunya untuk memberikan pengalaman berbeda bagi penggemarnya.

“Kalau sebelumnya kami hanya mampir untuk menyanyikan beberapa lagu, pada konser peringatan 22 tahun ini Maliq & D’Essentials akan memberikan experience yang berbeda dengan konser yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, jadi nantikan saja pertunjukan kami ya!” ujar Widi Puradiredja.

Kolaborasi ini bukan yang pertama kalinya bersama Pelita Air karena sebelumnya sudah dihadirkan kolaborasi dalam in-flight music berjudul “Terang Kala Pelita” dimana berbeda konsepnya. Penggemar Maliq & D’Essentials yang hadir dari berbagai kalangan termasuk milenial menjadikan Pelita Air ingin bersinergi untuk bisa memikat hati kalangan milenial.

“Maliq & D’Essentials adalah grup musik yang karyanya menjadi primadona di kalangan anak muda, khususnya bagi kaum milenial di tanah air. Melalui kolaborasi lanjutan ini, kami berharap agar para milenial dapat melihat Pelita Air sebagai airline yang modern serta mengerti selera anak muda,” ungkap Asa Perkasa, Direktur Niaga Pelita Air salam acara Press Conference Tour MAD 2024 di Jakarta.