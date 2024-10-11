Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Maskapai Ini Bawa Maliq & D’Essentials "Konser" di Angkasa

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 11 Oktober 2024 |21:00 WIB
Maskapai Ini Bawa Maliq & D’Essentials "Konser" di Angkasa
Maliq & D’Essentials. (Foto: Instagram)
A
A
A

MALIQ & D’Essentials akan memulai tur album terbaru mereka, Can Machines Fall In Love di bulan ini. Untuk tur albumnya kali ini, Maliq & D’Essentials menghadirkan kolaborasi istimewa bersama maskapai penerbangan Pelita Air sebagai Official Airline Partner. 

Nantinya, Maliq & D’Essentials dan Pelita Air memberikan pengalaman terbang yang mengesankan lewat paduan musik dan perjalanan udara yang berkualitas. 

Drummer Maliq & D’Essentials Widi Puradiredja mengungkapkan bahwa kolaborasi unik yang terjalin dengan Pelita Air dengan konsep ini menjadi yang pertama kali dimana tentunya untuk memberikan pengalaman berbeda bagi penggemarnya.

“Kalau sebelumnya kami hanya mampir untuk menyanyikan beberapa lagu, pada konser peringatan 22 tahun ini Maliq & D’Essentials akan memberikan experience yang berbeda dengan konser yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, jadi nantikan saja pertunjukan kami ya!” ujar Widi Puradiredja.

Kolaborasi ini bukan yang pertama kalinya bersama Pelita Air karena sebelumnya sudah dihadirkan kolaborasi dalam in-flight music berjudul “Terang Kala Pelita” dimana berbeda konsepnya. Penggemar Maliq & D’Essentials yang hadir dari berbagai kalangan termasuk milenial menjadikan Pelita Air ingin bersinergi untuk bisa memikat hati kalangan milenial. 

“Maliq & D’Essentials adalah grup musik yang karyanya menjadi primadona di kalangan anak muda, khususnya bagi kaum milenial di tanah air. Melalui kolaborasi lanjutan ini, kami berharap agar para milenial dapat melihat Pelita Air sebagai airline yang modern serta mengerti selera anak muda,” ungkap Asa Perkasa, Direktur Niaga Pelita Air salam acara Press Conference Tour MAD 2024 di Jakarta. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/205/3175513//ari_lasso-7YIG_large.jpg
Ari Lasso Jadi Special Guest Konser Bryan Adams Tahun Depan: Another Dream Come True
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/33/3174584//wali_band-SALR_large.JPG
Wali Guncang Panggung Utama Synchronize Fest, Ajak Penonton Bersolawat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/33/3174471//foo_fighter-2xX3_large.jpg
Pat Smear Masih Simpan CD Pas Band saat Foo Fighters Manggung di Jakarta pada 1996
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/205/3174143//foo_fighters-18CO_large.jpg
Aksi Energik Foo Fighters di Hammersonic Festival, Dave Grohl: Lama Tak Jumpa, Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/33/3174128//mariah_carey-ws4y_large.jpg
Mariah Carey Tiba di Jakarta, Disambut Meriah dengan Ondel-Ondel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/205/3174040//foo_fighter-bBpw_large.jpg
Foo Fighters Konser di Jakarta Malam Ini, Intip Prediksi Setlistnya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement