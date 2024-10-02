5 Potret Mees Hilgers Bek Tengah Timnas, Tampil Keren dengan Streetwear

TIMNAS Garuda kembali kedatangan pemain diaspora, kali ini Mees Hilgers. Kedatangannya pun diharapkan bisa memperkuat lini tengah Timnas Indonesa.

Pemain muda berbakat ini tidak hanya pandai dalam menggiring bola, namun pandai juga dalam memadukan gaya OOTD-nya, dari gaya streetwear hingga casual, berhasil mencuri perhatian publik khususnya pengikutnya di instagram.

Mees Hilgers sering memamerkan OOTD (Outfit of the day) yang simpel dan trendi di laman instagram-nya. Berikut 5 OOTD Mees Hilgers seperti dilansir dari akun Instagram @meeshilgerss

Sporty Luxe

Mees Hilgers tampil begitu keren pada postingan ini, terlihat Mees sedang duduk berpose menghadap kamera dan menaikan peace sign, dengan gaya sporty luxe yang dia kenakan. Mees mengenakan tracksuit LV dengan berwarna hitam. Gaya ini memberikan kesan atau look yang sporty, simpel, namun tetap stylish.

Tampilan ini pun cocok dikenakan untuk olahraga atau sekedar hangout santai bersama teman-teman.

Polo Shirts

Pemain bola kelahiran 2001 ini tampil memukau, sedang duduk berpose candid dengan gaya streetwear yang dia kenakanan. Mees mengenakan polo shirt berwarna biru dengan bawahan celana baggy jeans. Pada perpaduan penampilannya kali ini memberikan kesan yang edgy, modern dan elegan.

Gaya Mees cocok dijadikan referensi untuk anda yang ingin mengenakan pakaian yang nyaman dan aman.

Bomber

Bek andalan FC Twente ini tampil memukau, sedang berdiri dan berpose elegan menghadap ke atas. Mees mengenakan kemeja polos berwarna putih dan dilapisi dengan jaket bomber berwarna krem, Mees juga mengenakan celana baggy jeans yang menambah kesan streetwear.

Penampilannya kali ini memberikan kesan yang ekspresif, casual, trendy dan stylish. gaya ini cocok dikenakan untuk anda yang ingin menghadiri acara santai.