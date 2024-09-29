Obesitas Sebelum Kehamilan Dapat Tingkatkan Risiko Autisme dan ADHD pada Anak, Ini Penjelasannya

MEMILIKI berat badan berlebih atau obesitas sebelum hamil terbukti dapat meningkatkan risiko anak mengalami autisme hingga sembilan persen dan 42 persen. Sebuah penelitian terbaru mengaitkan obesitas sebelum dan selama kehamilan dengan peningkatan risiko gangguan perkembangan saraf, seperti autisme dan ADHD.

Berdasarkan rangkuman dari The Telegraph Online Rabu (2/10/2024), ADHD atau gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas, ditandai dengan kesulitan dalam mempertahankan fokus serta perilaku impulsif. Sementara itu, individu dengan autisme sering menunjukkan perilaku berulang yang disertai dengan kesulitan dalam berkomunikasi secara sosial.

Dalam penelitian yang melibatkan para peneliti dari Universitas Australia Selatan, hasil tinjauan terhadap 42 studi yang melibatkan lebih dari 3,6 juta pasangan ibu dan anak menunjukkan bahwa obesitas selama kehamilan dapat meningkatkan risiko ADHD hingga 32 persen, serta menggandakan risiko autisme.

“Meta-analisis kami mengungkapkan bahwa anak-anak yang terpapar kelebihan berat badan dan obesitas sebelum konsepsi memiliki risiko ADHD masing-masing sebesar 18 persen dan 57 persen lebih tinggi dibandingkan dengan anak-anak yang tidak terpapar,” tulis para peneliti dalam jurnal Psychiatry Research.

Selain itu, ditemukan bahwa berat badan berlebih atau obesitas sebelum hamil dapat meningkatkan risiko autisme masing-masing sebesar 9 persen dan 42 persen. Tak hanya itu, obesitas sebelum kehamilan juga dikaitkan dengan peningkatan risiko hingga 30 persen dan 47 persen terhadap masalah perilaku, seperti perundungan, penggunaan zat terlarang, serta gangguan dalam hubungan sosial dengan teman sebaya.

Peneliti utama dari Universitas Australia Selatan, menjelaskan bahwa obesitas ibu sebelumnya telah diketahui berdampak buruk pada hasil kelahiran, seperti kelahiran prematur, berat badan bayi yang rendah, hingga kelahiran mati.

Dalam penelitian terbaru ini, mereka meneliti hubungan antara kelebihan berat badan dan obesitas ibu sebelum dan selama kehamilan dengan masalah kejiwaan dan perilaku pada anak di masa depan, terutama dalam hal ASD, ADHD, dan masalah sosial.