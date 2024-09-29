Pengobatan Alternatif, Pengertian, Lengkap dengan Jenisnya

PENGOBATAN alternatif adalah metode penyembuhan yang mengutamakan pendekatan holistik dan berbasis tradisi, sering digunakan sebagai pelengkap atau pengganti terapi medis konvensional untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan.

Pengobatan alternatif merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk pada metode penyembuhan yang berbeda dari praktik medis konvensional. Merangkum dari WebMD Rabu (2/10/2024), pengobatan alternatif sering digunakan sebagai pengganti atau pelengkap dari terapi medis modern yang umum diterapkan di fasilitas kesehatan utama.

Pendekatan ini mencakup berbagai teknik dan metode yang berakar pada tradisi budaya atau filosofi penyembuhan yang berbeda dari pengobatan Barat. Seiring berkembangnya waktu, beberapa pengobatan alternatif juga telah diintegrasikan ke dalam praktik medis konvensional.

Banyak orang di seluruh dunia, termasuk di Amerika Serikat, telah beralih atau setidaknya mencoba beberapa bentuk pengobatan alternatif. Ini tidak terbatas hanya pada terapi tradisional, tetapi juga mencakup teknik yang lebih modern dan berorientasi holistik.

Pengobatan Alternatif dan Jenis-Jenisnya

Ada berbagai jenis pengobatan alternatif yang sering digunakan untuk membantu meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Beberapa di antaranya bahkan telah diakui dan digunakan dalam praktik medis konvensional. Berikut adalah beberapa bentuk pengobatan alternatif yang populer:

1. Akupunktur





Akupunktur adalah terapi tradisional yang berasal dari Tiongkok, di mana jarum tipis steril ditusukkan pada titik-titik tertentu di tubuh. Terapi ini dirancang untuk merangsang aliran energi yang dipercayai mengalir di sepanjang meridian tubuh.

Akupunktur telah terbukti efektif dalam mengatasi berbagai kondisi, termasuk nyeri leher, nyeri punggung, mual, kecemasan, insomnia, serta infertilitas.

2. Chiropraktik

Chiropraktik adalah terapi yang fokus pada penyelarasan tulang belakang dan struktur tubuh lainnya. Seorang chiropractor akan menggunakan teknik manipulasi untuk menyesuaikan tulang belakang guna mengurangi nyeri dan meningkatkan fungsi tubuh. Chiropraktik sering digunakan untuk mengatasi masalah nyeri punggung bawah, sakit kepala, nyeri leher, serta masalah sendi.

3. Obat Herbal

Obat herbal adalah salah satu bentuk terapi alternatif yang menggunakan bagian-bagian tanaman, seperti akar, daun, buah, dan bunga, untuk membantu proses penyembuhan. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), sekitar 80 persen populasi dunia menggunakan obat herbal sebagai salah satu bentuk pengobatan utama.

Beberapa tanaman herbal seperti echinacea, chamomile, dan ginseng telah terbukti bermanfaat untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan seperti kelelahan kronis, alergi, dan gejala pramenstruasi.

4. Terapi Energi

Terapi energi melibatkan pendekatan yang berfokus pada manipulasi medan energi tubuh untuk mendorong penyembuhan. Dalam terapi ini, terapis menggunakan tangannya untuk mentransfer energi penyembuhan ke tubuh pasien, baik dengan menyentuh langsung atau dari jarak tertentu.