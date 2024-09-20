Top! Indonesia Raih Predikat Asia's Leading Adventure Tourism Destination 2024

INDONESIA meraih penghargaan 'Asia’s Leading Adventure Tourism Destination 2024' versi World Travel Awards ajang paling prestisius di dunia yang dijuluki sebagai 'Oscar. dalam industri perjalanan, pariwisata, dan perhotelan.

Foto Ilustrasi dok. Kemenparekraf: Pariwisata Indonesia meraih prestasi gemilang menurut Travel and Tourism Development Index (TTDI) yang dirilis oleh World Economic Forum (WEF)

“Penghargaan ini menunjukkan bahwa pariwisata Indonesia semakin berkualitas dan berkelas dunia,” ujar Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (20/9/2024).

Predikat ini diraih oleh Indonesia setelah berhasil mengalahkan sejumlah kompetitor pada kategori yang sama di antaranya Jepang sebagai pemenang tahun 2023, Tiongkok, India, Malaysia, Nepal, Sri Lanka, dan Thailand.

World Travel Awards telah ada sejak 1993 dan sekarang menjadi ajang yang dianggap sebagai standar industri secara global.

Sebelumnya pariwisata Indonesia meraih prestasi gemilang menurut Travel and Tourism Development Index (TTDI) yang dirilis oleh World Economic Forum (WEF) pada 21 Mei 2024. Dimana Indonesia menempati peringkat 22 dari 119 negara dengan skor 4,46, naik 10 peringkat dari tahun 2021.

Seperti diketahui, wisata petualangan menjadi salah satu tren pariwisata yang tumbuh pascapandemi, menampakkan tren meningkat dengan kehadiran ceruk pasar (niche market) yang berbasis pada variasi atraksi minat khusus, yang tidak hanya mendorong pergerakan wisatawan, tapi juga meningkatkan length of stay, high spending, dan value for money.

(Foto: dok. Kemenparekraf)

Mayoritas pelaku usaha wisata petualangan adalah usaha perorangan, mikro, dan kecil yang menunjukkan bahwa wisata petualangan merupakan industri yang inklusif dan berkelanjutan.

“Aktivitas wisata petualangan dalam industri pariwisata telah memberi dampak ekonomi yang dapat dinikmati oleh masyarakat setempat dan mendorong praktik wisata berkelanjutan,” ujar Sandiaga.

Selain itu, Bali kembali di dapuk sebagai 'Asia’s Most Romantic Destination 2024' mengalahkan Ko Samui di Thailand dan Siem Reap di Kamboja. Predikat tersebut telah diraih oleh Bali selama enam tahun berturut-turut dari mulai 2019 hingga 2024.

Adapun sejumlah penghargaan lainnya yang diraih oleh Indonesia dalam World Travel Awards, antara lain;

- Indonesia's Leading Car Rental Company 2024: Avis.

- Indonesia's Leading Boutique Resort 2024: Amankila

- Indonesia's Leading Business Hotel 2024: The Westin Jakarta

- Indonesia's Leading City Hotel 2024: InterContinental Jakarta Pondok Indah

- Indonesia's Leading Conference Hotel 2024: InterContinental Bandung Dago Pakar

- Indonesia's Leading Dive Resort 2024: Bunaken Oasis Dive Resort & Spa

- Indonesia's Leading Family Resort 2024: Mövenpick Resort & Spa Jimbaran Bali

- Indonesia's Leading Hotel 2024: InterContinental Jakarta Pondok Indah