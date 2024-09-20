Resep Kue Nona Manis Coklat, Cocok untuk Camilan Akhir Pekan

RESEP kue hari ini, adalah kue nona manis cokelat yang digemari anak-anak. Kue yang punya rasa manis ini pun bisa menjadi hidangan akhir pekan Anda.

Berikut resep dan cara membuat kue nona manis coklat, seperti dilansir dari akun Cokopad Juliana Tendeas, @julie_07. Resep ini pun cukup untuk membuat 25 pcs.

Bahan-bahan

Bahan Vla :

30 gr tepung terigu

30 gr gula pasir

1/2 sendok teh garam

350 mililiter santan kekentalan sedang

Bahan A

1 butir telur

50 gr gula pasir

120 gr tepung terigu

1/2 sendok teh pasta vanila

230 mililiter santan kekentalan sedang

Bahan B

20 gr tepung maizena

1 sendok teh coklat bubuk

1 sendok teh pasta coklat

230 mililiter santan kekentalan sedang

Cara Membuat

1. Buat vla: campur semua bahan vla, aduk rata jangan ada yang bergerindil nyalakan kompor masak hingga kental dan meletup-letup

2. Masukkan ke dalam plastik segitiga, sisihkan

3. Dalam wadah, masukkan telur, gula pasir dan pasta vanila, aduk-aduk sampai gula larut kemudian masukkan tepung terigu

4. Aduk rata lalu tuang santan sambil diaduk-aduk, sisihkan

5. Dalam panci, masukkan semua bahan B, aduk rata. Nyalakan kompor, masak sampai mengental dan meletup-letup

6. Campurkan bahan B ke dalam bahan A, aduk rata, saring

7. Tuang ke dalam cetakan yang sudah dioles minyak setinggi 3/4 bagian cetakan kemudian semprotkan adonan vla tepat di tengah-tengahnya

8. Kukus kurang lebih 20-25 menit. Setelah matang tunggu sampai benar-benar dingin baru keluarkan dari cetakan.

9. Sajikan.



(Martin Bagya Kertiyasa)