RESEP kue hari ini, adalah kue nona manis cokelat yang digemari anak-anak. Kue yang punya rasa manis ini pun bisa menjadi hidangan akhir pekan Anda.
Berikut resep dan cara membuat kue nona manis coklat, seperti dilansir dari akun Cokopad Juliana Tendeas, @julie_07. Resep ini pun cukup untuk membuat 25 pcs.
Bahan-bahan
Bahan Vla :
30 gr tepung terigu
30 gr gula pasir
1/2 sendok teh garam
350 mililiter santan kekentalan sedang
Bahan A
1 butir telur
50 gr gula pasir
120 gr tepung terigu
1/2 sendok teh pasta vanila
230 mililiter santan kekentalan sedang
Bahan B
20 gr tepung maizena
1 sendok teh coklat bubuk
1 sendok teh pasta coklat
230 mililiter santan kekentalan sedang
Cara Membuat
1. Buat vla: campur semua bahan vla, aduk rata jangan ada yang bergerindil nyalakan kompor masak hingga kental dan meletup-letup
2. Masukkan ke dalam plastik segitiga, sisihkan
3. Dalam wadah, masukkan telur, gula pasir dan pasta vanila, aduk-aduk sampai gula larut kemudian masukkan tepung terigu
4. Aduk rata lalu tuang santan sambil diaduk-aduk, sisihkan
5. Dalam panci, masukkan semua bahan B, aduk rata. Nyalakan kompor, masak sampai mengental dan meletup-letup
6. Campurkan bahan B ke dalam bahan A, aduk rata, saring
7. Tuang ke dalam cetakan yang sudah dioles minyak setinggi 3/4 bagian cetakan kemudian semprotkan adonan vla tepat di tengah-tengahnya
8. Kukus kurang lebih 20-25 menit. Setelah matang tunggu sampai benar-benar dingin baru keluarkan dari cetakan.
9. Sajikan.
(Martin Bagya Kertiyasa)