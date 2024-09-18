Gen Z Cenderung Cari Solusi Cepat Atasi Masalah Kesehatan Mental, Ini Kata Psikolog

SEORANG psikoterapi, Karen Hartley, melihat pola baru di kalangan anak muda terkait cara mereka menghadapi masalah kesehatan mental.

Merangkum dari theguardian.com pada Rabu (18/9/2024), banyak anak muda cenderung mencari solusi cepat, seperti yang sering dipromosikan di media sosial, namun jarang memahami bahwa pemulihan mental memerlukan waktu dan usaha yang berkelanjutan.

“Orang sering mengatakan, 'Saya melihat ini di TikTok dan ini cara untuk membantu kecemasan dan stres saya.’ Meskipun orang memiliki akses ke berbagai informasi, tidak semuanya bermanfaat,” kata Hartley.

Fenomena ini terjadi karena banyak informasi yang beredar di media sosial tampak menarik dan menjanjikan hasil cepat. Namun, Hartley memperingatkan bahwa solusi instan seperti terapi singkat atau tren populer di media sosial sering kali tidak menyelesaikan masalah secara mendalam.

"Mereka sering bertanya, 'Bisakah saya hanya melakukan hipnotis?' atau 'Bisakah kamu memperbaiki saya dengan cara yang paling mudah?' Sayangnya, proses penyembuhan memerlukan waktu antara tiga hingga enam bulan, bahkan kadang-kadang dua tahun," ujarnya.

Hartley mencatat bahwa salah satu alasan anak muda cenderung mencari solusi cepat adalah ketidaksabaran dan ketidaknyamanan mereka dalam menghadapi proses yang panjang. Namun, dia menegaskan bahwa pemulihan mental yang efektif memerlukan dedikasi dan dukungan yang konsisten.