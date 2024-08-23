Tampilan Nita Vior dengan Kebaya Off Shoulder, Pancarkan Aura Cantik nan Elegan

BAGI penggemar game Mobile Legends pasti tidak asing dengan sosok Nita Vior. Dia merupakan gamers dan Brand Ambassador dari ONIC Sports.

Perempuan kelahiran 1999 ini makin eksis di dunia hiburan. Wajahnya kerap wara wiri di berbagai acara televisi dan daring.

Sosoknya di dunia hiburan disebut sebagai 'bocah kosong', karena cara berpikirnya yang sedikit lambat. Dia mengungkapkan bahwa imej tersebut bukan sekedar gimmick biasa, dia mengalami masalah kesehatan saat lahir yang membuatnya berpikir lambat.

Meski demikian, Nita Vior memiliki paras cantik dan menawan. Seperti di foto ini dia mengunggah tampilannya yang berbeda dalam balutan kebaya. Berikut ulasannya dari Instagram @nitavior.

Tampil anggun pakai kebaya



Nita Vior tampil beda dalam balutan kebaya bernuansa biru dongker. Dia memakai kebaya model off shoulder dipadukan dengan rok batik yang memiliki belahan tinggi hingga paha. Kebaya yang ia pakai ini model bustier dan diberi detail selendang dari bahan lace. Kebaya tersebut diberi tambahan bros di bagian dadanya. Penampilan Vior di foto ini terlihat anggun.