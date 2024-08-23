Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Tampilan Nita Vior dengan Kebaya Off Shoulder, Pancarkan Aura Cantik nan Elegan

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |09:08 WIB
Tampilan Nita Vior dengan Kebaya Off Shoulder, Pancarkan Aura Cantik nan Elegan
Nita Vior Tampil dengan Kebaya. (Foto: Instagram)
A
A
A

BAGI penggemar game Mobile Legends pasti tidak asing dengan sosok Nita Vior. Dia merupakan gamers dan Brand Ambassador dari ONIC Sports. 

Perempuan kelahiran 1999 ini makin eksis di dunia hiburan. Wajahnya kerap wara wiri di berbagai acara televisi dan daring.

Sosoknya di dunia hiburan disebut sebagai 'bocah kosong', karena cara berpikirnya yang sedikit lambat. Dia mengungkapkan bahwa imej tersebut bukan sekedar gimmick biasa, dia mengalami masalah kesehatan saat lahir yang membuatnya berpikir lambat.

Meski demikian, Nita Vior memiliki paras cantik dan menawan. Seperti di foto ini dia mengunggah tampilannya yang berbeda dalam balutan kebaya. Berikut ulasannya dari Instagram @nitavior.

Tampil anggun pakai kebaya
Nita Vior
Nita Vior tampil beda dalam balutan kebaya bernuansa biru dongker. Dia memakai kebaya model off shoulder dipadukan dengan rok batik yang memiliki belahan tinggi hingga paha. Kebaya yang ia pakai ini model bustier dan diberi detail selendang dari bahan lace. Kebaya tersebut diberi tambahan bros di bagian dadanya. Penampilan Vior di foto ini terlihat anggun.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/612/3078233/meyden-v7gR_large.jpg
Potret Gamer Cantik Meyden dengan Dress Vintage, Gayanya bak Noni Belanda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/612/3076506/jena_dammaya-k2Sh_large.jpg
Gaya Jena Dammaya dengan Pose Centil, Tampil Seksi Pakai Crop Top Ungu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/20/612/3037207/laura_ziphora-YaOb_large.jpg
Gaya Menggoda Gamer Cantik Laura Ziphora dengan Mini Dress Hitam, Pamerkan Kaki Mulus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/12/612/3033670/angie_marcheria-lNdu_large.jpg
Transformasi Gamer Cantik Angie Marcheria dari Imut hingga Seksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/612/3006962/potret-eca-aura-dengan-berbagai-tema-outfit-tetap-cantik-dan-menggemaskan-8Wrkb6bJG4.jpg
Potret Eca Aura dengan Berbagai Tema Outfit, Tetap Cantik dan Menggemaskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/29/612/3001852/nita-vior-pakai-dress-merah-seksi-bikin-pangling-sampai-disebut-rose-blackpink-AGoJSxbdod.jpg
Nita Vior Pakai Dress Merah Seksi Bikin Pangling, Sampai Disebut Rose BLACKPINK
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement