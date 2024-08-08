MUFFEST 2024 Libatkan 175 Jenama, Produk Lokal Didorong untuk Go International

GELARAN Muslim Fashion Festival (MUFFEST) 2024 Road to In2mf kembali digelar pada 8-11 Agustus 2024. Acara tersebut berlangsung di Istora Senayan, Jakarta Pusat.

Acara pembukaan MUFFEST 2024 berlangsung meriah. Dari pantauan MNC Portal pembukaan MUFFEST 2024 menampilkan sembilan jenama lokal yang digandeng oleh Bank Indonesia. National Chair Indonesian Fashion Chamber (IFC), Lenny Agustin mengaku bersyukur MUFFEST 2024 kembali digelar. Dia berharap MUFFEST 2024 bisa tampil go international.

Jenama lokal ramaikan MUFFEST 2024. (Foto: MUFFEST 2024)

“MUFFEST selalu mengajak teman-teman punya produk sejalan dan cita-cita sama untuk go internasional, ini sangat kuat Indonesia, kenapa pusat modest fashion dunia diutamakan,” ujar Lenny dalam konferensi pers.

Lenny menambahkan tahun ini pihaknya mulai memperluas pasar MUFFEST ke anak-anak muda.

Jenama lokal ramaikan MUFFEST 2024. (Foto: MUFFEST 2024)

“Alasan kita berlokasi di Istora juga karena aksesnya lebih mudah dan untuk mendapatkan tiket fashion show lebih mudah sehingga anak-anak muda mengenal produk modest,” katanya.

Seperti diketahui setidaknya ada 175 jenama ambil bagian. Mereka bukan saja jenama papan atas, melainkan juga para UMKM Tanah Air. Selain peragaan dan pameran fashion, akan ada pula gelaran seminar prediksi tren, dan lainnya. Ada pula Voice of Baceprot dan dan Hivi! juga dijadwalkan tampil sebagai bintang tamu.

(Leonardus Selwyn)