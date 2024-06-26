Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Cara Anggota Grup Musik T-Five Jaga Kesehatan, Rutin Jalan Kaki hingga Puasa Karbo

Lulu Az Zahra , Jurnalis-Kamis, 27 Juni 2024 |07:00 WIB
Cara Anggota Grup Musik T-Five Jaga Kesehatan, Rutin Jalan Kaki hingga Puasa Karbo
Cara personel T-Five jaga kesehatan. (Foto: Okezone/ Aldhi Chandra)
A
A
A

T-Five merupakan grup band musik yang tidak hanya menarik karena karya-karya musik mereka yang berbahasa Inggris, tetapi juga gaya hidup sehat diterapkan para personelnya. Grup band ini digawangi oleh Gordon Abraham, Nino Christian, Yerry Meirian, Tabriz Muhajir, Rizal Ahmad dan Hans Boyke.

Sebagian besar dari keenam anggota tersebut menerapkan pola hidup sehat. Mulai dari menjalankan rutinitas olahraga, menjaga pola makan, hingga mengonsumsi vitamin.

Dalam wawancara eksklusif bersama Okezone pada Selasa 25 Juni 2024, T-Five menceritakan masing-masing pengalaman menariknya tentang bagaimana mereka menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh mereka.

Ketika ditanya tentang penerapan pola hidup sehat, anggota T-Five dengan antusias berbagi kebiasaan mereka.

T-Five

"Saya tiap hari Jalan kaki ya jalan kaki minimal lima ribu lah, lima ribu langkah," tutur Rizal, salah satu anggota T-Five.

Selain itu, ada satu anggota lain yang juga menerapkan jalan kaki sebagai aktivitas fisiknya. Kebiasaan ini tidak hanya membantu menjaga kebugaran fisiknya tetapi juga meningkatkan energi sehari-harinya.

“Kalau aku sama si kaya Rizal jalan, pakai aplikasi sih terus hitung berapa kilometer biasanya lima sampai 10 kilometer lah,” kata anggota lain dari T-Five.

Sementara itu, Aldo yang merupakan anggota lainnya menyebutkan kegemarannya berolahraga seperti sepakbola dan basket yang di lakukan minimal seminggu sekali.

“Kalau saya minimal seminggu sekali ada sepak bola ada basket,” kata Aldo.

Halaman:
1 2
      
