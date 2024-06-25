Bobby Saputra, Konten Creator yang Ngaku Kaya Raya Ternyata Suka Pakai Sandal saat Ngemall

KENAL dengan content creator Bobby Saputra yang mengaku sebagai orang terkaya di Indonesia? Ternyata dia suka hangout di mall pakai sandal, lho.

Ya, Bobby Saputra yang punya nama asli Ben Sumadiwiria adalah konten kreator yang viral karena mendeklarasikan dirinya sebagai Chindo dan orang terkaya di Indonesia. Karakter itu yang membuat dia terkenal hingga sekarang.

Meng-create karakter diri sebagai orang kaya tidak kemudian membuat Bobby Saputra jumawa. Terbukti, saat ditemui di satu mall di kawasan Senayan, Jakarta, Bobby hanya mengenakan sandal.

Menurut dia, sandal membuat pergerakannya lebih leluasa dan tentunya nyaman. Jadi, orang kaya pun, kata Bobby, tidak salah kalau mau pakai sandal untuk sekadar hangout santai di mall.

"Sendal ini aku pilih, karena momennya lagi hangout. Jadi, looknya casual," kata Bobby pada MNC Portal di acara Panama X Vandalz di Senayan Park, belum lama ini.

Bobby pun mengaku kalau dirinya tidak menilai buruk orang yang suka pakai sandal untuk hangout. "Sendal gak bikin manner seseorang hilang. Ya, makanya dipakai sesuai waktu dan tempat juga," tambahnya.

Bahkan, Bobby tidak masalah kalau perempuan suka pakai sandal, asal tahu tempat saat mengenakannya. "Cewek pakai sandal buat saya gak redflag, kok," ungkap dia.

Bobby sendiri menjelaskan jenis sandal seperti apa yang disuka. Menurutnya, tentu yang utama adalah kenyamanan dan stylenya. "Saya suka pakai sandal slip on. Simple tapi tetap keren," katanya. "Bahan yang berkualitas juga tentu memengaruhi kenyamanan," sambun dia.