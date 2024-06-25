Tips Menjaga Suara ala Mayangsari, Kerap Makan Kencur Sebelum Tampil!

PENYANYI dangdut jebolan ajang pencarian bakat Kontes Ambyar Indonesia MNCTV 2023, Mayangsari memiliki cara tersendiri untuk menjaga suara dan kesehatannya sebagai seorang penyanyi. Menjaga suara agar tetap prima merupakan tantangan tersendiri bagi Mayangsari, terutama karena kebiasaannya mengonsumsi makanan yang kurang sehat.

Menikmati gorengan dan makan makanan pedas adalah kebiasaan yang telah menjadi bagian dari kehidupannya. Umumnya, gorengan dan makanan pedas banyak dihindari oleh penyanyi karena dapat mempengaruhi kualitas suara mereka jika dikonsumsi terlalu sering.

Meskipun menyadari bahwa kebiasaannya kurang ideal untuk seorang penyanyi, Mayangsari tetap berusaha menjaga kesehatan secara keseluruhan.

“Harusnya sih jaga suara ya. Tapi aku karena suka gorengan, suka makan pedas seharusnya kan enggak boleh kan tapi aku tetap gas terus gitu. Jadi enggak ada yang dipantang. Cuman ya emang jaga kesehatannya itu aja sih biar kuat,” kata Mayangsari dalam wawancara eksklusif bersama Okezone pada Senin, 24 Juni 2024.

Namun, di balik kebiasaan buruknya tersebut, wanita asal Banyuwangi ini memiliki cara tersendiri yang dipercaya ampuh untuk membuat suaranya tetap bagus saat tampil. Dia biasanya makan kencur sebelum bernyanyi. Kencur memang dikenal sebagai tanaman herbal yang dapat membantu meredakan tenggorokan dan menjaga kualitas suara.

Selain mengonsumsi kencur, Mayangsari juga memiliki cara lain yaitu dengan berjalan-jalan agar tubuhnya tetap hangat. Menurutnya, jika tubuhnya dalam keadaan dingin, kemampuannya untuk menyanyi akan berkurang.

Untuk itu, dengan menjaga tubuh tetap panas, dia merasa lebih siap dan mampu memberikan penampilan terbaiknya di atas panggung.

“Terus kalau emang mau nyanyi aku biasanya makan kencur, sambil jalan-jalan biar panas. Karena kalau dingin tambah gabisa nyanyi,” tuturnya.

Meskipun Mayangsari telah memiliki cara tersendiri untuk menjaga suaranya saat tampil, sebagai seorang penyanyi pasti tidak akan luput dari masalah kesehatan yang dapat mempengaruhi suaranya di atas panggung.

"Kayak misalnya kalau kita lagi batuk atau lagi flu itu kan ya, tapi kalau demam sih aku masih bisa ngatasin ya, aku tetap bisa nyanyi. Tapi kalau emang udah batuk, jadi suaranya itu hilang jadi jelek jadi nggak kuat, benar-benar nggak bisa nyanyi banget dan suara habis," ucapnya.

Meskipun pernah mengalami masalah tersebut, Mayangsari mengaku bahwa dia mau tidak mau tetap harus profesional untuk tampil sesuai jadwal pekerjaannya yang tidak bisa dibatalkan kembali.