Diva KDI Gemar Olahraga Golf dan Lari, Ini Manfaatnya bagi Kesehatan

JEBOLAN ajang Kontes Dangdut Indonesia (KDI) asal Makassar, Diva atau biasa dikenal Divapor mengaku rajin berolahraga untuk menjaga kesehatan tubuhnya.

Selain mengonsumsi buah-buahan, Diva juga rajin berolahraga. Dia bahkan hampir melibatkan diri dalam berbagai jenis olahraga untuk menjaga kesehatan tubuhnya secara keseluruhan. Namun, belakangan ini, Diva hanya fokus pada olahraga golf dan lari sebagai bagian dari rutinitas kebugarannya.

"Aku suka lari, renang, dan golf. Semua olahraga aku suka. Tapi belakangan ini, aku paling sering main golf dan lari," kata Diva.