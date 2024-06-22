Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Kondisi Sarwendah usai Jalani Operasi Plastik di Korea, Udah Bisa Jalan-Jalan

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 22 Juni 2024 |13:00 WIB
Kondisi Sarwendah usai Jalani Operasi Plastik di Korea, Udah Bisa Jalan-Jalan
Kondisi terkini Sarwendah usai jalani operasi plastik di Korea Selatan. (Foto: Instagram @sarwendah29)
ARTIS cantik Sarwendah melakukan terbang langsung ke Korea Selatan untuk melakukan operasi kantung mata di tengah kabar perceraiannya dengan Ruben, mantan personel Cherrybelle ini memutuskan untuk mempercantik dirinya.

Dari unggahannya di Instagram, @sarwendah29, membagikan kondisi wajahnya setelah melakukan bedah plastik tersebut. Sarwendah diketahui menjalani operasi kantung mata sehingga penampilannya bisa lebih segar dan maksimal.

“Hai ini hari kedua setelah operasi, udah bisa jalan-jalan,” tutur Sarwendah.

Video itu memerlihatkan Sarwendah yang asyik berjalan-jalan. Dia juga masih memgenakan kacamata hitam dan perban hitam di area dagunya pasca bedah plastik ini.

Tak sendirian, wanita berusia 34 tahun ini juga memboyong keluarganya untuk ikut berlibur di Korea Selatan. Sang adik, Wendy Lo juga memutuskan melakukan operasi plastik bersama sang kakak.

Sarwendah

Halaman:
1 2
      
