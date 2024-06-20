Amanda Manopo Goler-goleran di Atas Perahu Kayu, Netizen Sebut Bidadari Turun

AMANDA Manopo kembali mencuri perhatian karena baru saja menjalani pemotretan. Dia menjalani pemotretan bersama fotografer Winston Gomez bertajuk Head in The Cloud.

Menariknya pemotretan itu dilakukan di atas perahu kayu di tengah danau. Mengenakan dress putih, penampilan Amanda Manopo bak bidadari. Penasaran seperti apa? Berikut ulasannya dari Instagram @winstongomez.

Pemotretan di atas perahu kayu



Potret cantik Amanda Manopo saat menjalani pemotretan di atas perahu kayu. Dia terlihat pose duduk sambil menopang kepala. Cantik banget.

“Epic picture,” kata @dwisugi***

Pamer punggung mulus



Pada pemotretannya itu, Amanda memakai strapless dresa warna putih rancangan desainer Budi. Dia pose duduk sambil memamerkan punggungnya yang mulus.

“Seperti berlian,” tambah @rosyan***

Penampilannya bak bidadari



Di foto ini Amanda pose berdiri di atas perahu. Dress putih yang dia pakai dengan paparan sinar matahari membuatnya makin stunning. Penampilannya bak bidadari.

“Bidadari,” tambah @golkeo***

“Bidadari turun dari kayangan ya ini?,” tanya @ajeng***