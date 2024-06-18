Hindari Pakai Eyelashes saat Makeup Pengantin, Kenapa?

PEMAKAIAN eyelashes biasanyaa dipilih banyak wanita atau makeup artis, dengan harapan bisa tampil cantik secara instan tanpa perlu banyak usaha. Namun, tahukah Anda kalau penggunaan eyelashes di makeup pengantin sangat tidak disarankan. Kenapa demikian?

Makeup Artist, Olis Herawati, menjelaskan kalau pengantin perempuan yang pakai eyelashes itu justru akan menyulitkan sang perias wajah. Sebab, diperlukan usaha lebih untuk bisa membuat tampilannya cantik paripurna.

BACA JUGA:

"Usaha lebih ini maksudnya, pada kebanyakan kasus pengguna eyelashes itu punya kondisi bulu mata yang tidak lebat sempurna,” ujar Olis kala ditemui di gelara ULTIMA II: Wonderwear Professional Makeup Challenge (WPMC) 2024 di kawasan SCBD, Jakarta, Selasa (18/6/2024)

BACA JUGA:

(Foto: MPI/ Heru Haryono)

“Nah ini bisa memengaruhi tampilan akhir kalau tidak diperbaiki," sambungnya.

Maka dari itu, karena kondisi itulah kata Olis, makeup artist biasanya akan memotong helai per helai bulu mata palsu, lalu memasangkannya ke bulu mata si pengantin. Situasi seperti inilah yang memakan banyak waktu, sedangkan di hari istimewa, waktu sangatlah berharga.

Olis bercerita, makeup pengantin itu istimewa. Sebab diperlukan kedetailan, keseriusan, dan teknik yang matang untuk bisa menciptakan hasil akhir tampilan cantik paripurna untuk si pengantin.