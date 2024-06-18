Pecandu Judi Online Tidak Bisa Berhenti dengan Sendirinya, Ini Hal yang Wajib Dilakukan

SEORANG pecandu judi online secara psikologis tidak bisa berhenti dengan sendirinya. Padahal menurut Meity Arianty selaku psikolog cara penanganan orang kecanduan judi online itu terbilang mudah, asalkan pemerintah ikut andil.

"Sangat mudah, jika pemerintah mencintai bangsa ini, jika pemerintah perduli dengan kita rakyatnya dan jika pemerintah/pejabat tidak sibuk memperkaya diri mereka sendiri," kata Meity Arianty saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Senin 17 Juni 2024.

Salah satu andil pemerintah yaitu berantas bandar-bandar judi online dan berikan hukuman yang berat terhadap siapapun yang terlibat.