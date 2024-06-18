Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Pecandu Judi Online Tidak Bisa Berhenti dengan Sendirinya, Ini Hal yang Wajib Dilakukan

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 19 Juni 2024 |11:00 WIB
Pecandu Judi Online Tidak Bisa Berhenti dengan Sendirinya, Ini Hal yang Wajib Dilakukan
Pecandu judi online tidak bisa berhenti dengan sendirinya. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

SEORANG pecandu judi online secara psikologis tidak bisa berhenti dengan sendirinya. Padahal menurut Meity Arianty selaku psikolog cara penanganan orang kecanduan judi online itu terbilang mudah, asalkan pemerintah ikut andil.

"Sangat mudah, jika pemerintah mencintai bangsa ini, jika pemerintah perduli dengan kita rakyatnya dan jika pemerintah/pejabat tidak sibuk memperkaya diri mereka sendiri," kata Meity Arianty saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Senin 17 Juni 2024.

Salah satu andil pemerintah yaitu berantas bandar-bandar judi online dan berikan hukuman yang berat terhadap siapapun yang terlibat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/483/3161726/youtube_yava-ZXzn_large.jpg
Ricky Harun Prioritaskan Kesehatan, Ini Rahasia Kebiasaan Hidupnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/483/3077803/pound_fit-DcFz_large.jpg
Mengenal Pound Fit, Olahraga Viral yang Sempat Dilakukan di Stasiun MRT Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/483/3077389/garam_meja-WUIo_large.jpg
Studi Sebut Menambahkan Garam Meja ke Makanan Bisa Tingkatkan Resiko Kanker Perut, Ini Penjelasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/483/3076943/kemenkes-86Pq_large.jpg
Pentingnya Ragam Mikronutrien bagi Ibu Hamil, Ini Penjelasan Menkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076531/mandi-UonD_large.jpg
Wajib Mandi usai Kehujanan, Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076530/asam_urat-SaUk_large.jpg
Deretan Buah Penyebab Asam Urat, Waspada saat Mengonsumsinya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement