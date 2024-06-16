Resep Nasi Goreng ala Abang-Abang Tektek, Simple Tapi Nikmat

NASI goreng tek-tek ala abang-abang gerobak memiliki rasa yang istimewah. Rasanya cukup khas dengan tekstur nasi yang nasi pera dan lebih kering.

Aroma smoky dari cara pemasakan menggunakan api besar ini juga membuat rasanya sangat khas. Tak heran bila banyak orang yang suka dengan nasi goreng tek-tek ala abang gerobak.

Nah sekarang Anda bisa coba sendiri lho membuat nasi goreng tek-tek ala abang gerobak di rumah. Pastinya caranya sangat mudah dan rasanya tak kalah enak. Berikut resep nasi goreng tek-tek ala abang-abang gerobak seperti dilansir dari YouTube Devina Hermawan.

Bahan bumbu halus

5 siung bawang merah

4 siung bawang putih

2 butir kemiri

2 sendok teh terasi bubuk

2 buah cabai merah

60 ml minyak