HOME WOMEN BEAUTY

Apa Bedanya Physical dan Chemical Sunscreen? Cek di Sini!

Dita Pramesti , Jurnalis-Kamis, 30 Mei 2024 |15:30 WIB
Apa Bedanya <i>Physical</i> dan <i>Chemical</i> Sunscreen? Cek di Sini!
Perbedaan physical dan chemical sunscreen, (Foto: Rawpixel/Freepik)
A
A
A

PENGGUNAAN sunscreen atau tabir surya menjadi hal yang esensial dalam rutinitas perawatan kulit sehari-hari. Apalagi di musim panas dengan terik panas ekstrem saat ini. Pemakaian sunscreen sangat membantu melindungi kulit dari paparan berlebihan sinar matahari yang merusak kesehatan dan kecantikan kulit.

Seiring dengan meningkatnya awareness pemakaian sunscreen, Anda pasti sering mendengar dua jenis sunscreen yang umum digunakan, yaitu physical sunscreen dan chemical sunscreen. Nah mungkin masih banyak orang awam yang masih bingung memilih sebetulnya apa sih perbedaan antara kedua sunscreen ini dan mana yang lebih baik?

Dokter menyebutkan penggunaan sunscreen dengan spektrum luas secara rutin, mampu melindungi kulit dari sinar UVA dan UVB yang dapat mengurangi risiko terkena jenis kanker kulit yang paling berbahaya.

 BACA JUGA:

“Faktanya, penggunaan rutin sunscreen spektrum luas (melindungi dari sinar UVA dan UVB) telah terbukti dapat mengurangi risiko kanker kulit non-melanoma dan melanoma, bentuk kanker kulit yang paling agresif,” terang dr. Nana Duffy.

Melansir dari Healthline, Kamis (30/5/2024), berikut ini merupakan ulasan mengenai perbedaan physical sunscreen dan chemical sunscreen dari para dokter kulit, Nana Duffy, MD, FAAD dan Elizabeth Hale, MD.

 BACA JUGA:

1. Physical Sunscreen: Dikenal juga sebagai mineral sunscreen, bekerja dengan menciptakan penghalang fisik di kulit yang melindunginya dari sinar matahari. Sunscreen ini memberikan perlindungan dengan memantulkan radiasi UV dari kulit, membantu mencegah kerusakan kulit yang terkait dengan sinar UVA, termasuk hiperpigmentasi dan keriput.

Mineral sunscreen disebutkan bisa dapat memblokir sinar UVA yang masuk melalui jendela, yang dapat menyebabkan pigmentasi dan kerusakan kolagen.

