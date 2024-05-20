Hadirkan Indonesia Pavilion di World Water Forum Ke-10, Sandiaga: Semua Harus Jadi World Water Warriors

WORLD Water Forum ke-10 tengah berlangsung di Bali pada 18-25 Mei 2024. Forum internasional ini mengajak semua pihak untuk berdiskusi dan berbagi ilmu serta praktik nyata dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya air.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) tentunya ikut terlibat dalam acara ini.

Pada acara tersebut Kemenparekraf menghadirkan Indonesia Pavillion di booth yang disediakan.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno menjelaskan, dalam Indonesia Pavilion ini pihaknya menampilkan keunggulan produk Indonesia yang mendorong UMKM dan juga penggunaan air yang bertanggung jawab.

“Tadi Presiden Loic Fauchon bilang semua harus jadi World Water Warriors, kita tampilkan Lokapala sebagai produk game yang sudah mengidentivikasi world of the water,” kata Sandi seperti dikutip dari Instagram @kemenparekraf.ri, Senin (20/5/2024).