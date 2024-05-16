Viral Netizen Ini Lelang Souvenir Pernikahan Mahalini Raharja dan Rizky Febian

PERNIKAHAN Mahalini Raharja dan Rizky Febian memang masih menjadi pembicaraan dengan berbagai kontroversinya. Pernikahan yang terjadi pada Jumat 10 Mei silam di Raffles Hotel Jakarta memang sempat viral di media sosial.

Pernikahan pasangan ini digelar meriah dengan mengusung adat Sunda pada acara akad. Kemudian pada acara resepsi mengusung tema internasional yang sangat megah dan meriah.

Pasangan Mahalini dan Rizky tampil menawan dalam momen bahagia itu. Tak hanya busana, dekorasi, makanan, hingga souvenir pun jadi sorotan.

Seperti diketahui, pelantun lagu Bermuara ini memberikan souvenir berupa handuk dari vendor souvenir Howel & Co. Handuk tersebut didesain secara dengan begitu mewah dan eksklusif, dengan inisial 'MR' yang dibordir dengan benang emas di bagian ujungnya, memberikan sentuhan personal dan elegan.

Souvenir tersebut diharapkan bisa menjadi kenang-kenangan untuk para tamu undangan di momen bahagia Mahalini dna Rizky Febian. Namun baru-baru ini viral di media sosial seorang netizen melelang souvenir pernikahan Mahalini dan Rizky. Pemilik akun TikTok @aomdenny.mc memiliki alasan tersendiri melelang souvenir tersebut.

“Cindera mata pernikahan Mahalini Raharja dan Rizky Febian,” tulis akun tersebut dalam keterangannya seperti dikutip dari Instagram.