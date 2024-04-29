Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Mengenal Stadion Abdullah bin Khalifa, Venue Laga Semifinal Piala Asia U-23 2024 Indonesia vs Uzbekistan

Janila Pinta , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |12:02 WIB
Mengenal Stadion Abdullah bin Khalifa, <i>Venue</i> Laga Semifinal Piala Asia U-23 2024 Indonesia vs Uzbekistan
Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar (Foto: Conserve Solution)
A
A
A

DUEL sengit Timnas Indonesia U-23 mempertemukan Timnas Uzbekistan U-23 bakal tersaji di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, Senin (29/4/2024). Laga semifinal Piala Asia U-23 2024 itu sedianya berlangsung pukul 21.00 WIB.

Bicara soal venue pertandingan yakni Stadion Abdullah bin Khalifa, stadion ini juga dikenal sebagai Stadion Al-Duhail, adalah keajaiban arsitektur yang terletak di Kota Doha.

Kerennya stadion ini sebagai bukti desain dan teknik modern, yang menunjukkan komitmen negara terhadap acara olahraga dan budaya.

Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar

(Foto: qsl.qa)

Dengan fitur unik dan fasilitas canggih, Stadion Abdullah bin Khalifa telah memikat pengunjung dan penggemar olahraga dari seluruh dunia.

Pembangunan stadion ini dimulai pada tahun 2011 dan selesai pada Februari 2013. Mengutip Wikipedia, stadion ini secara resmi diresmikan pada tanggal 15 Februari 2013 dengan pertandingan pertama di stadion tersebut adalah pertandingan Liga Bintang Qatar dengan tim tuan rumah Lekhwiya berhadapan dengan Al Khor.

Kapasitas resminya adalah 10.000 orang. Stadion ini berlokasi di dalam kompleks Pasukan Keamanan Dalam Negeri di distrik Duhail di ibu kota Doha. Proses masuknya penonton diamankan melalui 25 gerbang yang mengelilingi stadion.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/16/408/2955766/10-fakta-menarik-qatar-negeri-kaya-minyak-sang-tuan-rumah-piala-asia-2023-eiTBjbCLHn.JPG
10 Fakta Menarik Qatar, Negeri Kaya Minyak Sang Tuan Rumah Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/406/2937265/tajirnya-orang-qatar-mobil-penyok-dikit-langsung-dibuang-netizen-lamborghini-rasa-tamiya-Axga8PZuk5.JPG
Tajirnya Orang Qatar Mobil Penyok Dikit Langsung Dibuang, Netizen: Lamborghini Rasa Tamiya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/25/408/2787087/serunya-menjelajahi-qatar-merasakan-perpaduan-budaya-hingga-wisata-gurun-bb0KCmT6ag.jpg
Serunya Menjelajahi Qatar, Merasakan Perpaduan Budaya hingga Wisata Gurun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/13/301/2726246/6-makanan-khas-qatar-yang-digemari-penonton-piala-dunia-2022-rasanya-mumtaz-o0nyYkOmXZ.jpg
6 Makanan Khas Qatar yang Digemari Penonton Piala Dunia 2022, Rasanya Mumtaz!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/11/30/408/2718025/7-hotel-dekat-hamad-international-airport-qatar-pilihan-buat-nonton-piala-dunia-2022-NZsq1NezVU.JPG
7 Hotel Dekat Hamad International Airport Qatar, Pilihan Buat Nonton Piala Dunia 2022
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/11/22/406/2712718/simak-5-keistimewaan-qatar-yang-bikin-banyak-orang-ingin-tinggal-di-sana-hh3Jndozo1.jpg
Simak 5 Keistimewaan Qatar yang Bikin Banyak Orang Ingin Tinggal di Sana!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement