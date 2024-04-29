Mengenal Stadion Abdullah bin Khalifa, Venue Laga Semifinal Piala Asia U-23 2024 Indonesia vs Uzbekistan

DUEL sengit Timnas Indonesia U-23 mempertemukan Timnas Uzbekistan U-23 bakal tersaji di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, Senin (29/4/2024). Laga semifinal Piala Asia U-23 2024 itu sedianya berlangsung pukul 21.00 WIB.

Bicara soal venue pertandingan yakni Stadion Abdullah bin Khalifa, stadion ini juga dikenal sebagai Stadion Al-Duhail, adalah keajaiban arsitektur yang terletak di Kota Doha.

Kerennya stadion ini sebagai bukti desain dan teknik modern, yang menunjukkan komitmen negara terhadap acara olahraga dan budaya.

(Foto: qsl.qa)

Dengan fitur unik dan fasilitas canggih, Stadion Abdullah bin Khalifa telah memikat pengunjung dan penggemar olahraga dari seluruh dunia.

Pembangunan stadion ini dimulai pada tahun 2011 dan selesai pada Februari 2013. Mengutip Wikipedia, stadion ini secara resmi diresmikan pada tanggal 15 Februari 2013 dengan pertandingan pertama di stadion tersebut adalah pertandingan Liga Bintang Qatar dengan tim tuan rumah Lekhwiya berhadapan dengan Al Khor.

Kapasitas resminya adalah 10.000 orang. Stadion ini berlokasi di dalam kompleks Pasukan Keamanan Dalam Negeri di distrik Duhail di ibu kota Doha. Proses masuknya penonton diamankan melalui 25 gerbang yang mengelilingi stadion.