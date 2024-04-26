Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

5 Restoran Bernuansa Alam Ciamik di Jakarta, Yuk Isi Perut Sambil Healing

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 26 April 2024 |20:02 WIB
5 Restoran Bernuansa Alam Ciamik di Jakarta, Yuk Isi Perut Sambil <i>Healing</i>
Restoran Hutan Kota by Plataran (Foto: Instagram/@plataran.senayan)
A
A
A

RESTORAN bernuansa alam nan asri dewasa ini cukup digemari masyarakat perkotaan. Jakarta tentu termasuk salah satunya.

Disamping buat isi perut melenyapkan lapar, sebagian orang sengaja mencari spot restoran dengan suasana alam yang sejuk dan indah dipandang mata untuk sekedar melepas penat alias healing.

Berikut MNC Portal rekomendasikan lima restoran bernuansa alam yang bisa masuk bucket list Anda bersama keluarga.

1. The Forest by Wyl’s

Mau makan dengan suasana Bali, tapi terlalu jauh? Tenang. The Forest by Wyl’s bisa mewujudkan impian Anda meski hanya dari Jakarta.

Baik dari suasana, nuansa alam, sampai dengan detail dekorasinya akan membuat merasa senyaman saat di Bali.

The Forest by Wyl's

(Foto: Instagram/@theforestjakarta)

Kalau Anda ingin mendapatkan view bagus dengan nuansa alam yang romantis, maka pilih tempat di area outdoor.

Suasana di sekitarnya yang santai akan membuatmu lebih intimate dengan pasangan. Menu makanannya sendiri terdiri dari paket Modern Indochine dan Refined Indonesian.

2. Segarra Seaside Escape

Salah satu rekomendasi tempat makan romantis di Jakarta Utara yang nyaman adalah Segarra. Restoran ini ada di area Taman Impian Jaya Ancol sehingga mudah banget untuk Anda kunjungi.

Dengan konsep casual dining, Anda bisa menyantap makan malam romantis bersama pasangan berlatarkan panorama pantai. Best view untuk mengunjungi resto ini adalah tepat sebelum sunset.

Sedgarra Seside

(Foto: Instagram/@segarrajakarta)

Jika suasana di luar tidak menentu, Anda juga bisa bersantap di area indoor, ya. Menu makanan yang tersedia cukup beragam, mulai dari makanan khas Indonesia, western, dan juga Jepang.

3. Twin House

Ini adalah salah satu tempat makan outdoor di Jakarta Selatan yang selalu ramai, khususnya di sore dan malam hari.

Vibes-nya lumayan homey karena di bagian halaman, ada lumayan banyak meja beserta bean bag warna-warni yang bisa Anda gunakan.

Ambience-nya sangat positif, nyaman, dan asri. Karena terkenal sebagai tempat nongkrong, maka Anda mungkin tak kebagian tempat di area outdoor.

Tapi tak perlu khawatir karena desain interior tempat ini tak kalah oke. Jadi, Anda bisa bersantap dengan nyaman di area indoor. Nilai plus lain, resto ini punya area parkir luas banget!

Halaman:
1 2
      
