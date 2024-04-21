Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

8 Kafe Instagramable di Semarang Paling Nyaman buat Nongkrong Akhir Pekan

Talitha Reina Alfira , Jurnalis-Minggu, 21 April 2024 |12:56 WIB
8 Kafe <i>Instagramable</i> di Semarang Paling Nyaman buat Nongkrong Akhir Pekan
Old Town White Coffee (Foto: Instagram/@oldtownwhitecoffee)
KAFE instagramable di Semarang, Jawa Tengah semakin menjamur. Semarang ialah salah satu kota yang dijadikan sebagai tempat tujuan untuk menimba ilmu, bekerja, maupun berlibur.

Tak heran jika kota ini kian berkembang dan memiliki banyak tempat nongkrong untuk anak mudanya. Anda tidak akan kesusahan mencari kafe untuk nongkrong di sini.

Berikut Okezone rekomendasikan delapan kafe instagramable di Semarang paling nyaman buat nongkrong.

1. Leon Cafe

Kafe yang satu ini memiliki ruang indoor dan outdoor dengan desain interior yang sama-sama ciamik. Anda bisa berfoto-foto sembari ngemil cantik di sini. Lokasinya di Jalan Sisingamangaraja No. 19C, Semarang.

Nestcology Land of Gastronomy

(Foto: TripAdvisor)

2. Nestcology Land of Gastronomy

Kafe dengan konsep open kitchen ini cocok bagi anda yang ingin nongkrong dengan pengalaman baru. Selain itu ada beberapa spot foto menarik yang bisa anda gunakan disini. Lokasi kafe ini terletak di Jalan Tambora No. 5A, Semarang.

3. The Tavern

Kafe berkonsep klasik ini cocok bagi Anda yang ingin bersantai sembari menikmati hidangan yang lezat. Selain itu, kaca-kaca besar yang berada di sini cukup estetik untuk dijadikan background foto loh. Kafe ini berlokasi di Jalan Rinjani No.1, Gajah Mungkur Semarang.

d'Exquisite Cafe

(Foto: TripAdvisor)

4. d’Exquisite Cafe & Patisserie

Selain tampilan cake-nya yang cantik, desain interior dan eksterior kafe ini juga menarik loh. Beberapa sudut di kafe ini cocok dijadikan background foto yang instagrammable banget. Letak kafe instagenic ini berada di Jalan Cendrawasih No. 8E Kota Lama, Semarang.

5. Mr. K Cafe dan Beer Garden

Mr. K Cafe and Beer Garden menyajikan view cityscape yang indah dan instagrammable. Tak hanya itu, kafe yang terletak di Jalan Setiabudi No.28, Kota Semarang ini juga menyediakan berbagai macam menu yang lezat.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
