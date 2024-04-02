Ulang Tahun ke-17, Okezone Pilih Berbagi Kebahagiaan dengan Anak Panti Asuhan

BULAN suci Ramadhan menjadi momen istimewa untuk berbagi kepada sesama dan meraih pahala. Genap berusia ke-17, Okezone.com selaku portal media di bawah naungan iNews Media Group, menggelar acara Okezone Berbagi di bulan Ramadhan di Swiss-Belresidences Rasuna Epicentrum, Kuningan, Jakarta, pada hari ini Selasa (2/4/2024)

Gelaran ini sendiri, diketahui mengusung tema “Menebar Kebaikan, Menjemput Keberkahan”, Okezone berbagai dengan puluhan anak panti asuhan dari Taman Asuhan Aisyiyah, Menteng.

Acara ini diramaikan dengan penampilan aktris sekaligus penyanyi Risty Tagor dan musisi Ang Sharly. Selain itu, Risty dan Ang Sharly bersama GM Swiss-Belresidences Rasuna Epicentrum, Jakarta Andi Ananto juga berbagi kisah inspiratif ke anak panti asuhan agar selalu semangat dan sukses ke depan dalam meraih impian masing-masing.

Pemimpin Redaksi Okezone.com, M. Budi Santosa menjelaskan kegiatan ini merupakan rangkaian hari ulang tahun Okezone ke-17.

(Foto: MPI/ Aldhi Chandra)

"Kami mengajak adik-adik dari panti asuhan untuk buka puasa bersama. Allhamdulillah kami didukung oleh Swiss-Belresidences Rasuna Epicentrum, Lazismu, Kementerian Agama (Kemenag) dan APP Group," jelasnya kala ditemui MNC Portal di lokasi acara.