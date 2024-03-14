Inggris Kirimkan Rumah Sakit Darurat ke Gaza dan Bantuan Seberat 150 Ton

BANTUAN kemanusiaan telah dilakukan oleh Inggris dengan mengirimkan rumah sakit lapangan (rumah sakit darurat) ke Gaza dan bantuan seberat 150 ton. Rumah sakit ini dapat dioperasikan hanya dalam waktu 48 jam setelah tiba di lokasi, dilengkapi dengan apotek, area triase, unit resusitasi, dan fasilitas perawatan bersalin.

Bantuan tersebut sudah termasuk 840 tenda untuk keluarga, 13.000 selimut serta perlengkapan kebersihan yang telah tiba di Gaza pada tanggal 5 Maret setelah berangkat dari Manchester. Rumah sakit lapangan ini kini sedang dalam perjalanan menuju Timur Tengah.

Melansir dari situs Sky News, Kamis (14/3/2024) Rumah sakit lapangan ini disediakan melalui dana UK Aid kepada UK-Med, sebuah organisasi medis non-pemerintah yang diharapkan dapat melayani lebih dari 100 pasien setiap harinya. Rumah sakit ini akan memberikan perawatan medis darurat kepada masyarakat Gaza.