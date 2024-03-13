Gaun Emma Stone Malfunction di Oscar 2024, Louis Vuitton Diejek Netizen:Kualitas ZARA!

MEREK dagang kenamaan dunia asal Prancis, Louis Vuitton belakangan ini banjir hujatan netizen. Hal ini terjadi imbas insiden resleting belakang gaun Emma Store yang mendadak rusak saat gelaran Academy Awards ke-96.

Hujatan netizen tersebut membanjiri kolom komentar di beberapa unggahan di akun Instagram resmi mereka, @louisvuitton. Salah satunya yakni di postingan potret Emma Store ketika mengenakan gaun berwarna hijau mint tersebut.

Banyak netizen yang akhirnya dibuat kecewa berat dengan merek ‘branded’ tersebut karena membuat dress yang tidak berkualitas untuk dipakai oleh sekelas aktris Oscar seperti Emma Stone.

Bahkan, beberapa diantaranya sampai membandingkan merek tersebut dengan beberapa merek fashion yang jauh lebih murah seperti ZARA hingga H&M. Tidak sedikit juga yang protes dan menyebut bahwa dress yang dikenakan Emma itu tidak layak disebut sebagai couture dress.

Menurut mereka, pihak LV tidak teliti dan tidak memperhatikan detail seperti bagian resleting dress yang rusak.

“Sekarang seluruh Dunia tahu gaun LV Made dengan kualitas Zara.. Bagus sekali,” ujar @to****

“Gaun itu merusak momen spesial,” timpal @sa******

“Dapatkah sebuah merek yang membuat gaun untuk aktris Oscar yang tidak bertahan dua jam tanpa rusak dapat dianggap sebagai haute couture?” tutur @de*****

“Untuk gaun haute couture, itu adalah sebuah peristiwa memalukan yang luar biasa di salah satu acara glamor paling bergengsi musim ini,” ungkap @ra*****

“Maaf tapi gaun Anda harus lebih berkualitas!!” tegas @th****.