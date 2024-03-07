Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Alami Infeksi Paru, Dede Sunandar Akui Berat Badannya Perlahan Menurun

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 08 Maret 2024 |07:00 WIB
Alami Infeksi Paru, Dede Sunandar Akui Berat Badannya Perlahan Menurun
Dede Sunandar alami infeksi paru. (Foto: MPI/ Selvianus Kopong)
A
A
A

KOMEDIAN Dede Sunandar mengaku sejak didiagnosis mengidap infeksi paru, berat badannya perlahan-lahan mengalami penurunan.

Penurunan berat badan itu diduga berawal dari infeksi paru yang dialaminya. Penyakit itu diakibatkan oleh keseringan merokok dan uap asap ketika sempat bekerja di sebuah restoran, sebelum terjun ke dunia hiburan.

"Badannya kurus karena kemarin tuh susah tidur dan susah makan mungkin itu kali ya," ucap Dede Sunandar saat ditemui di MNC Studios di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat Kamis 7 Maret 2024.

Meski kondisi berat badan mengalami penurunan, Dede mengaku kalau saat ini dirinya tengah fokus pada kesembuhannya. Dengan rutin mengonsumsi obat-obatan, sesuai dengan anjuran dari pihak dokter. Selama pengobatan, pria asal Ciamis Jawa Barat ini seringkali diingatkan ibunya untuk rutin mengonsumsi obat-obatan tersebut.

Halaman:
1 2
      
