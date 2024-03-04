Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Viral Bule Keluyuran Kota Tua Cuma Pakai Bikini Tuai Kecaman Warganet

Narissa Nurulita Pamuji , Jurnalis-Senin, 04 Maret 2024 |19:09 WIB
Viral Bule Keluyuran Kota Tua Cuma Pakai Bikini Tuai Kecaman Warganet
Bule keluyuran Kota Tua Phuket, Thailand hanya pakai bikini (Foto: Facebook/Phuket Hotnews)
SEBUAH halaman Facebook bernama Phuket Hotnews, membagikan video seorang turis asing yang asyik sedang berjalan-jalan di Kota Tua Phuket, Thailand dengan mengenakan bikini. Hal ini tentu memicu kecaman dari para netizen, terutama dari negeri gajah putih.

Turis asing tersebut mengenakan bikini berwarna hitam, dan diduga peristiwa terjadi pada Minggu, 3 Maret 2024 malam waktu setempat.

"Phuket sangat panas! Seorang turis asing mengenakan bikini dan berjalan-jalan di Kota Tua Phuket. Dia tidak peduli dengan apapun," demikian bunyi keterangan video.

Melansir Thaiger, Senin (4/3/2024), video yang diposting oleh Phuket Hotnews tadi malam menampilkan seorang wanita asing yang mengenakan bikini hitam ditemani teman-temannya di Phuket Walking Street di lingkungan Kota Tua Phuket.

Bule Berbikini

(Foto: Facebook/Phuket Hotnews)

Ia terlihat mengenakan bikini berwarna hitam, topi bulu, dan sepatu bot, sambil menyembunyikan bikini tersebut dengan gaun jaring berkilau yang tembus pandang.

Sangat tidak biasa melihat orang asing dan warga lokal Thailand mengenakan bikini di wilayah ini.

Terdapat spekulasi bahwa wanita tersebut mungkin berpakaian untuk pemotretan, karena salah satu temannya terlihat membawa kamera.

Video tersebut menerima lebih dari 250 reaksi dan hampir 50 komentar yang sebagian besar negatif. Netizen Thailand mengkritik pilihan busana wanita asing tersebut, dengan menyatakan bahwa kostum itu tidak sesuai dengan norma yang berlaku di Kota Tua Phuket.

Halaman:
1 2
      
