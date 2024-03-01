Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Video Penampakan Diduga Kuyang Masuk Rumah Ibu Hamil di Kalteng

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 01 Maret 2024 |23:30 WIB
Viral Video Penampakan Diduga Kuyang Masuk Rumah Ibu Hamil di Kalteng
Viral video penampakan diduga kuyang di Kalteng, (Foto: Tangkapan layar Twitter @benbela)
A
A
A

BEREDAR ramai video yang memperlihatkan penampakan diduga kuyang masuk rumah warga viral di linimasa media sosial. Video tersebut, diketahui diunggah oleh akun @benbela.

Dalam keterangan yang tertera, menyebut bahwa peristiwa terjadi di pedalaman Barito, Kalimantan Tengah. Lewat video berdurasi 46 detik itu, terlihat warga sedang sibuk mencari kuyang yang dikabarkan telah masuk ke sebuah rumah panggung.

Masih dari video yang sama, yang sudah mendapat lebih dari 323 ribu kali penayangan tersebut tampak ramai warga terlihat kompak mencari keberadaan mahluk astral tersebut menggunakan senter.

 BACA JUGA:

Dijelaskan bahwa sebelumnya kuyang berhasil masuk ke rumah warga melalui jendela kamar. Saat ini sang penghuni kamar yang merupakan wanita hamil, melihatnya dan sontak langsung menjerit hingga akhirnya warga pun berdatangan.

 

(Foto: Tangkapan layar Twitter @benbela) 

Dalam video lain, terlihat juga bagaimana sebuah rekaman CCTV menangkap sosok kuyang yang berhasil masuk rumah melalui jendela. Dalam rekaman berdurasi 26 detik  itu terekam kepala kuyang dengan organ menyala.

 BACA JUGA:

Video lainnya memperlihatkan sosok kuyang dengan organ menyala tengah mengawasi korban di sebuah kontrakan dari atas pohon yang jauh. Dikatakan video ini berasal dari Samuda, Kotawaringin Timur.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
