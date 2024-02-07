3 Tempat Berburu Baju Imlek di Jakarta

JELANG Imlek, umat Tionghoa berburu segala perlengkapan Tahun Baru China ini. Termasuk baju yang pas untuk merayakan Imlek.

Di Jakarta ada beberapa kawasan yang patut disinggahi untuk berburu fashion Imlek. Kawasan ini pun pasti ramai didatangi warga Jakarta.

Simak yuk 3 lokasi seru yang asyik dikunjungi untuk berburu baju untuk merayakan Imlek berikut ini, dirangkum Okezone.

Pecinan Glodok

Kawasan Glodok jadi area utama yang dikunjungi warga jelang Imlek. Sejak beberapa pekan lalu, kawasan ini ramai. Ada banyak penjual pernak-pernik Imlek, pakaian, hingga makanan yang akan disuguhkan saat puncak perayaan Imlek nanti. Pakaian cheongsam serba merah untuk anak-anak dan dewasa pun mudah dicari. Harganya juga cukup terjangkau dan modelnya khas Imlek.

Little Bangkok

Little Bangkok di Pusat Grosir Metro Tanah Abang menjadi destinasi baru para pencinta fashion. Area perbelanjaan ini semakin ramai pengunjung. Little Bangkok hadir dengan wajah baru dan vibesnya berbeda dari blok lain. Ratusan toko di sini menawarkan baju-baju impor dari Negeri Gajah Putih.

Bahkan beberapa di antaranya sudah viral, seperti Lavenka, Styled By Shu, Lemon Squishy, AMR Original, W Studio, Nomo, November, DCC, Measy, Gshop, Miss Bae, Luf Outfit, “Gold Millie Clothing” dari influencer Gold Millie dan "By Chan Lucya” dari influencer Chan Lucya. Ada pula salah satu Miss Universe Indonesia, Miss Favorite 2023, Jezneel Ross, juga membuka toko di Little Bangkok, dengan nama Go.sip.

Dekorasinya modern hingga harganya ramah di kantung. Maka tak heran, para pencinta fashion hingga jastiper menyerbu area ini.

Koordinator Little Bangkok Edy Nop menuturkan, kehadiran Little Bangkok bisa memberi warna baru dari Pusat Grosir Metro Tanah Abang. Geliat bisnis fashion di Tanah Air pun semakin hidup.

"Sejak awal dibuka, area ini telah ramai dan banyak menyita perhatian para konsumen, terbukti dengan adanya pergerakan positif dari hasil penjualan di Little Bangkok ini," katanya saat dikonfirmasi.

Fakta menarik lain dari kawasan ini adalah sebagian besar pakaiannya didatangkan langsung dari Bangkok. Tapi selain barang-barang impor, ada juga fashion lokal karya anak bangsa. "Sebagian produk fashion dari pemilik usaha lokal dan kebanyakan memiliki konveksi sendiri. Di sisi lain, kawasan ini juga menarik minat para jastiper," tambahnya.

Jika penasaran, Anda bisa datang ke Little Bangkok di area terbaiknya, yaitu di jembatan yang menghubungkan antara Pusat Grosir Metro Tanah Abang Lt. 2 dan Pasar Tanah Abang Blok B Lt. Dasar.